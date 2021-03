Zorzi ci prova con Oppini in diretta su Instagram/ Video La fidanzata li vede e…

Incidente social per Tommaso Zorzi. Il vincitore del Grande Fratello Vip, collegato in diretta Instagram con il suo grande amico Francesco Oppini, ha deciso di “provarci” con lui, senza tuttavia accorgersi che la fidanzata di quest’ultimo, Cristina, era collegata e stava seguendo i loro discorsi. Procediamo però con ordine: nel corso del loro dialogo, Zorzi ha rivelato a Oppini che Elisabetta Gregoraci, altra ex concorrente del GF Vip, gli avrebbe confidato che “Francesco è diventato più figo”, generando la risata imbarazzata del soggetto di tale affermazione.

Di fronte al sorriso di Oppini, Zorzi ha quindi aggiunto: “Io ti ho adocchiato subito”, rivelandogli dunque un sentimento che in realtà era già emerso prepotentemente nel corso del reality show. A quel punto, però, Francesco ha preso la parola, dicendo: “Tra l’altro c’è Cristina collegata, salutiamo anche lei…“. Di fronte a tale annuncio, Zorzi è rimasto completamente spiazzato, dal momento che la fidanzata di Oppini aveva appena udito le sue parole.

TOMMASO ZORZI CI PROVA CON OPPINI: IMBARAZZO SU INSTAGRAM

Così, Tommaso Zorzi, evidentemente imbarazzato e in confusione, ha cominciato a ridere e ad arrossire, asserendo: “Ecco, salutiamo Cristina… Mi vorrei sotterrare due metri sotto terra con una pala… Cosa le dico? ‘Ciao Cristina, mi vorrei fare il tuo ragazzo’?”. A quel punto ogni discorso è stato coperto dalla risata di Francesco Oppini, il quale ha provato così a sbloccare una situazione che si stava facendo via via sempre più intricata. Immediatamente, sui social network il video è divenuto virale, raccogliendo moltissimi commenti, tra i quali quelli di chi ha sempre tifato per un amore tra Zorzi e Oppini: si va da un classicissimo “sto volando altissimo” a un semiserio “ho un po’ urlato quando lo ha detto”. La loro diretta Instagram, peraltro, è divenuta uno degli argomenti più dibattuti su Twitter, grazie all’hashtag #direttazorpa, che ha immediatamente catalizzato l’attenzione di migliaia di utenti, molti dei quali spettatori affezionati del reality show di Canale 5, che si è concluso ufficialmente cinque giorni fa con la vittoria di Zorzi.

