Zorzi: “Damante e Giulia De Lellis? Spero che stiano ancora insieme”/ Ironia sul web

Tommaso Zorzi è indubbiamente un protagonista assoluto del Grande Fratello Vip 2020. Oltre ad animare la casa con il suo carattere estroverso e ironico, si lascia spesso andare a racconti della sua vita. Nelle scorse ore, però, durante una chiacchierata con Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, l’argomento si è spostato su una coppia che ha occupato per molto tempo le pagine di gossip ovvero Andrea Damante e Giulia De Lellis. Pensando alla loro storia d’amore, Zorzi si è lasciato andare alla seguente affermazione: “Giulia e Andrea? Spero che siano ancora insieme”, ha detto Zorzi. Una frase che l’influencer ha pronunciato non essendo a conoscenza di ciò che è accaduto tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma che ha scatenato l’ironia del web.

L’IRONIA DEL WEB DOPO LE FRASI DI ZORZI SUI DAMELLIS

Nella casa dal 14 settembre, Tommaso Zorzi non sa che tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è tutto finito. Lei, infatti, è uscita allo scoperto con Carlo Beretta, ex fidanzato di Dayane Mello e lui con Elisa Visari. Le parole di Zorzi hanno così scatenato la reazione del web che si è lasciato andare ad una serie di commenti ironici come fa sapere il portale Isa e Chia. “Capisci che questo programma va avanti da troppi mesi quando Tommaso dice di essere rimasto ad Andrea Damante e Giulia De Lellis”, cinquetta una ragazza. E ancora: “Quando Tommaso è entrato nella casa, Damante e la De Lellis stavano ancora insieme. Capite quanto tempo è passato e quanto trash si è perso?“, chiede un altro profilo.

Tommaso spera che GDL e Andrea Damante stiano ancora insieme 💀💀💀 #GFVIP #tzvip pic.twitter.com/RpP30Q4Ig2 — R 🐝 (@innomedeltrash) January 21, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA