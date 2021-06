Zorzi e Aurora Ramazzotti, foto insieme e pace fatta/ Spunta anche Tommaso Stanzani!

Al Grande Fratello Vip aveva lanciato l’appello, sperando che Aurora Ramazzotti potesse perdonarlo e che potessero dunque tornare ad essere grandi amici. Uscito dalla Casa di Cinecittà, Tommaso Zorzi ha avuto modo di chiarire con Aurora tanto che finalmente pace è stata fatta. Ad ufficializzarlo è stata proprio la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti con una foto pubblicata oggi, 3 giugno, su Instagram. “Siamo tornati”, ha annunciato simpaticamente Aurora che, nello scatto, tiene sottobraccio Tommaso che la bacia su una guancia in un’altra foto, stavolta postata proprio da Zorzi. “I love you”, è il commento che il vincitore del GF Vip ha lasciato alla dedica/annuncio dell’amica.

Zorzi presenta Tommaso Stanzani ad Aurora Ramazzotti

La foto pubblicata su Instagram ha preceduto un pranzo in dolce compagnia per Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti. Poco dopo, come pubblicato da Whoopsee, Zorzi ha presentato all’amica il suo nuovo fidanzato, il ballerino di Amici Tommaso Stanzani. Nelle immagini in questione, i quattro sono a pranzo insieme (quattro perché c’è anche l’amico Giacomo Attanà) e sorridono divertiti. In una scena, Aurora sembra parlare divertita con il ballerino. È un bellissimo periodo dal punto di vista degli affetti per Tommaso Zorzi: non solo la ritrovata amicizia con Aurora ma anche questa ormai ufficiale relazione con Tommaso Stanzani a renderlo sereno.

