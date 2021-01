Zorzi e Capriotti tornano a parlare di Pamela Prati/ GF interviene e li censura

Nella Casa del Grande Fratello Vip si è tornati a parlare di Pamela Prati. Ancora una volta ad intavolare il discorso sono stati Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti che hanno commentato un po’ il percorso fatto dalla Prati al Grande Fratello Vip alcuni anni fa, finendo poi per discutere del ben noto caso Caltagirone. In particolare si è parlato di quando la Prati ha deciso di abbandonare la Casa: “Anche io soffro di claustrofobia, ma mica vado nell’acquario, vado in giardino se ho un attacco. Poi vi ricordare che se ne è andata.” L’attenzione si è poi spostata sulla storia di Caltagirone: “Comunque è stata eccezionale lei, la storia di Mark. Chi è che tiene in piedi una storia un anno? Si è parlato solo di quello. – e ancora – Ma quando ha detto che ha ripreso l’aereo perché loro le hanno dato la forza di superare quella paura?”

Cecilia Capriotti e Zorzi “fermati” dal Grande Fratello Vip

La discussione tra i due è andata allora avanti, ricordando di come Pamela Prati avesse tirato in ballo in tutta la vicenda anche dei minori. “Lo sbaglio madornale che ha fatto è stato di coinvolgere i minori. Il bambino che recitava e fingeva che aveva un cancro, quella cosa è stata terribile.” ha ammesso allora la Capriotti, per poi concludere con un fatto inedito “Però a Capri lei mi ha detto che ancora pensa che Mark Caltagirone esista”. La discussione è stata però improvvisamente interrotta dagli autori del Grande Fratello Vip. In Casa tutti hanno fatto caso ad un rumore, una sorta di interferenza, da tutti subito interpretata come un segnale volto a mettere fine alla discussione sulla Prati.



