Zorzi e Francesco Oppini, amicizia in crisi?/ Beccati “distanti e non complici”

Cosa sta accadendo tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini? Chi ha seguito l’ultima edizione del Grande Fratello Vip sa sicuramente che tra i due è nato un rapporto molto speciale, una bellissima amicizia di cui tanto si è parlato. Ad oggi, però, sono in tanti a chiedersi se questo rapporto sia ancora vivo o se, invece, i due si siano allontanati dopo la fine del programma. Stando a quanto fa sapere Whoopsee, pare che sia proprio questa seconda opzione quella più vicina alla realtà. La fonte era infatti presente alla cena tenuta al nuovo ristorante “Cera” di Stefano Corti – fidanzato di Bianca Atzei – alla quale hanno partecipato molti volti noti e tanti ex gieffini. Tra questi anche Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che, a differenza di quanto ci si sarebbe aspettato, sono rimasti lontani per tutta la serata.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini alla stessa cena ma distanti

“Il gruppo ha trascorso una “grande soirée” tra cocktail, buon cibo e canti in compagnia. Sembra però mancare la complicità di un tempo tra Zorzi e Oppini che hanno trascorso la serata lontani l’uno dall’altro.” si legge sulla fonte, che fa notare poi “Da un po’ i fan si chiedono che fine abbia fatto l’affiatato duo e la distanza di ieri sera non fa che aumentare dubbi e domande.” Insomma, pare che i rapporti idilliaci che abbiamo visto nascere nella Casa del Grande Fratello Vip siano invece cambiati. Cosa è dunque accaduto tra i due? Di certo Tommaso, sempre pronto a replicare al gossip, darà presto una sua spiegazione.

