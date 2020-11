Zorzi e Oppini Vs Dayane Mello/ “Sei molto ambigua!” Lei “la mia sessualità è chiara”

Dayane Mello mente ad Adua Del Vesco o il suo è un sentimento reale? La cosa viene messa in discussione nel corso della diretta del 9 novembre del Grande Fratello Vip da molti dei coinquilini. In primis da Tommaso Zorzi ma anche da Stefania Orlando e Francesco Oppini. La Mello non ci sta: “Io e Rosalinda siamo unite da sempre, io non gioco. Cerco di vivere la mia esperienza, la gente vuole sempre distruggere le cose belle. Però accanto ad Adua quando era in difficoltà non c’era nessuno”, dichiara molto infastidita. A ribattere è Stefania Orlando: “Dayane tu hai detto che volevi avere una storia qui in questa casa, che per questo hai deciso di baciare Rosalinda”. “Io non ci sto che metti in dubbio la mia sessualità!” sbotta la Mello.

Tommaso Zorzi Vs Dayane Mello e Oppini risponde

È Tommaso Zorzi a scatenarsi contro Dayane Mello a queste parole: “Tu dici di non mettere in dubbio la sessualità quando l’hai fatto in primis con Francesco Oppini!” Dayane si rivolge proprio a quest’ultimo, dichiarando: “Tu stai dicendo tutti i giorni che vuoi mettere la lingua in bocca di Tommaso”, ma lui replica: “Era per ridere, tu l’altra sera hai detto una cosa che poi tu dici sistematicamente agli altri. Sei molto poco chiara, ma tu non puoi insegnare agli altri nulla”.



