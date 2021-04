Zorzi, lite all’Isola con Zanicchi e Lamborghini?/ Compenso più alto e nuovo show

Tommaso Zorzi, nel bene o nel male, è motivo di discussione all’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e nel quale il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip veste i panni dell’opinionista insieme alle sue compagne di viaggio Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Un trio irresistibile e che parrebbe essere molto affiatato, ma – si sa – le apparenze molto spesso tendono a ingannare e anche tra i tre protagonisti in studio dell’Isola si respirerebbe un clima di tensione, nonostante i sorrisi sfoggiati dinnanzi alle telecamere.

A svelarlo è stato Santo Pirrotta a “Ogni Mattina”, trasmissione di TV8, nell’ambito di una chiacchierata con Adriana Volpe: “Contrariamente a quello che appare – ha dichiarato –, c’è un po’ di maretta tra di loro. Il motivo? Le attenzioni che la produzione riserva a Tommaso, chiamato spesso a intervenire. Ma pare ci sia un problema anche di cachet… Zorzi, infatti guadagnerebbe di più rispetto a Zanicchi e Lamborghini e la cosa non sarebbe stata digerita da queste ultime”.

TOMMASO ZORZI PRESTO SU ITALIA UNO CON UN SUO PROGRAMMA?

Tommaso Zorzi, peraltro, si è aggregato praticamente “in corsa” al gruppo di opinionisti de “L’Isola dei Famosi”, visto e considerato che inizialmente aveva declinato la proposta di ricoprire tale incarico, salvo poi ritornare sui propri passi in seguito alla positività al Coronavirus di Elettra Lamborghini, costretta a saltare la puntata d’esordio del reality show (pur collegandosi via webcam dalla propria abitazione). Santo Pirrotta, a “Ogni Mattina”, ha tuttavia effettuato una seconda rivelazione in merito a Zorzi, che presto dovrebbe potersi fregiare della conduzione di un programma tutto suo in prima serata su Italia Uno. “Lui – ha dichiarato Pirrotta nel corso della diretta televisiva odierna – aveva un progetto che inizialmente si pensava di fare in seconda serata, ma che invece diverrà un talk show generazionale in prima serata, in quanto la rete spera di fare riavvicinare i giovani a Italia Uno, da sempre il canale più verde del palinsesto Mediaset. A produrre la trasmissione sarà proprio Zorzi, perché possiede una casa di produzione insieme al figlio di Mike Bongiorno, Leonardo”.

