Zorzi piange per la proposta di nozze di La Vale/ Valentina Ricci si sposa, lui…

I fan di Tommaso Zorzi nelle ultime ore si saranno imbattuti in una sua story su Instagram in cui piange. A chi vedendolo con le lacrime si è poi preoccupato, Tommaso ha spiegato di essere così commosso perché si è imbattuto nel video di una proposta di matrimonio. “Sono capitato sul video di una proposta di matrimonio e mi sento male, non so perchè“, ha raccontato poi ai follower.

Ha quindi ripostato il video della proposta di nozze, facendo scoprire ai suoi fan che si tratta di quella ricevuta da Valentina Ricci, la speaker radiofonica nota come La Vale. Ieri lei ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram il video in cui il suo compagno le propone di diventare sua moglie, mettendosi in ginocchio e mostrandole l’anello di fidanzamento. Immagini toccanti, di fronte alle quali Zorzi non è riuscito a trattenere le lacrime.

Valentina Ricci, nota come La Vale, si è sposata!

Valentina Ricci si è sposata proprio oggi, 11 settembre 2021, con il suo compagno Emanuele. Ieri ha voluto ricordare il momento della proposta di matrimonio, condividendo il video che ha fatto poi commuovere, tra i tanti, anche Tommaso Zorzi. Oggi ha invece postato le immagini del matrimonio, scatenando i commenti entusiasti di molti. “Che bella la sposa! Congratulazioni” scrive Francesca Ferragni, sorella di Chiara; “Auguri con tutto il cuore! Sei radiosa”, ha scritto invece Benedetta Parodi; “Auguri dolce Vale!” sono invece le parole della cantante Alessandra Amoroso. A questi auguri si è chiaramente aggiunto anche Tommaso, molto emozionato per il lieto evento.

