Zorzi punge Akash e avverte gli Arrivisti/ “Più coesi altrimenti durate meno di lui!”

Tommaso Zorzi torna a pungere Akash Kumar in diretta all’Isola dei Famosi 2021. In studio si parla degli Arrivisti arrivati da soli tre giorni e già in guerra tra loro, un atteggiamento che secondo l’opinionista non li porterà lontani nel gioco. Così, proprio per fare un paragone chiaro, Zorzi chiama in causa proprio lui: Akash. “Dato che voi siete arrivati da poco, gli altri avranno sempre un buon motivo per eliminarvi che sarà proprio questo: ‘Nomino lui o lei perché è arrivato da poco tempo’. Se voi non iniziate ad essere un po’ più coesi tra di voi, durerete meno di Akash”, è la stoccata di Tommaso che arriva dritto all’ex concorrente presente in studio tra gli ospiti.

Akash Kumar non replica a Zorzi ma attacca Matteo Diamante

Akash Kumar però raccoglie la provocazione ma non risponde a Tommaso Zorzi, anzi chiede parola per dire la sua agli arrivisti. Dopo aver salutato Manuela Ferrera, accusa Matteo Diamante di essere stato poco galante nei confronti della compagna di gruppo e di avventura, sottolineando la sua età: “Un uomo non dovrebbe mai dire l’età di una donna, non è stato carino da parte sua”. Zorzi, però, rimane a bocca asciutta.

