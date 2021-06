Zorzi Vs Antonella Fiordelisi “Come si chiama?”/ Lei sbotta “Io un pony? Non è da te”

Solo pochi giorni fa, Tommaso Zorzi durante il nuovo appuntamento del suo Punto Z ha avuto l’occasione di intervistare Elisabetta Gregoraci. In quell’occasione, il conduttore ha tirato fuori l’indiscrezione di un presunto alterco, piuttosto acceso, con Antonella Fiordelisi, che le due avrebbero avuto su un set Mediaset. Alla domanda, Elisabetta ha però minimizzato la cosa, cercando anzi di chiudere subito il discorso dichiarando: “Io non ho litigato con nessuno, guarda. Quando litigo io mi ricordo, te lo posso assicurare. Io sono una signora. Sì sì, smentisco. Nemmeno voglio parlare di queste cose, perché veramente, parliamo di cose che non mi toccano”. A scatenare la stoccata di Antonella su Instagram è però stato l’errore di Zorzi sul cognome dell’ex di Francesco Chiofalo: “Fiordalisi? No, Fiordelisi? Come si chiama?” ha dichiarato Tommaso al momento della domanda alla Gregoraci.

Zorzi e Aurora Ramazzotti, foto insieme e pace fatta/ Spunta anche Tommaso Stanzani!

Antonella Fiordelisi replica a Tommaso Zorzi: “Non è da te”

Che sia stato un errore voluto oppure no, sta di fatto che l’atteggiamento è inevitabilmente sbagliato da parte di un conduttore che dovrebbe essere informato su ospiti e su situazioni che si affronteranno poi in scena e, soprattutto, dovrebbe mostrarsi super partes. Una caratteristica, quest’ultima, mancata quando ha poi detto alla Gregoraci, citando Nina Moric, “un puro sangue non fa la gara con un pony”. Di fronte a tali parole, Antonella Fiordelisi non è rimasta in silenzio e su Instagram ha lanciato una stoccata a Zorzi, scrivendo: “Caro, capisco che puoi non conoscere il mio nome, ma confondere una giovane puledra con un pony non è da te. Un bacione”. Chissà se Zorzi replicherà…

LEGGI ANCHE:

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno insieme?/ La conferma: "Dimmi che stai..."Fulvio Abbate Vs Tommaso Zorzi/ "Al reuccio permaloso resterà di aprire una tintoria"

© RIPRODUZIONE RISERVATA