Zorzi Vs Dayane Mello: “Merd*”/ Caos per la nomination della Ruta: spunta Zelletta

Si scatena una discussione molto accesa nella Casa del Grande Fratello Vip quando Alfonso Signorini apre l’argomento ‘tradimento’ di Tommaso Zorzi con la nomination fatta a Maria Teresa Ruta. In particolare, il conduttore chiede a Zorzi se sia stato infastidito dal fatto che Dayane Mello l’abbia rivelato alla diretta interessata. “Ricordo d’altronde di essere stato proprio io a dirle della nomination”, dichiara allora Zorzi ma Dayane nega: “No è stato Andrea Zelletta” confessa. Lui sbarra gli occhi, negando: “Io non sono venuto da te a dirti che Tommaso aveva nominato Maria Teresa!” sbotta. Nasce allora una discussione per questo particolare ma a chiarire tutto è un filmato che manda in onda Signorini in cui si vede proprio Zelletta svelare l’arcano a Dayane.

Tommaso Zorzi contro Dayane Mello, Signorini lo becca!

Tornati dopo il filmato, Signorini fa però notare di aver sentito l’insulto lanciato da Tommaso a Dayane: “Perché le hai detto che è una mer**?” chiede allora al diretto interessato. Lui ritiene che la Mello non sia molto sincera sulla questione nomination, intanto la parola passa poi a Maria Teresa Ruta che commenta così il ‘tradimento’ di Tommaso: “Quella sera ho cercato di fare i conti e le strategie, mi mancava un voto e ho pensato che l’unico che poteva fare un passo così era Tommaso. Ma va bene così, il bene rimane”.



