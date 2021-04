Zorzi Vs Elisa Isoardi “Basta finto buonismo”/ “Io come voi? Non avrei vinto il GF”

Scoppia la polemica a distanza tra lo studio dell’Isola dei Famosi 2021 e la palapa in Honduras. Dopo stoccate al veleno durante la settimana, Gilles Rocca ed Elisa Isoardi in diretta hanno toni molto pacati e quasi amichevoli. Un comportamento che fa storcere non poco il naso a Tommaso Zorzi. L’opinionista, infatti, chiede di intervenire, scagliandosi contro Gilles ed Elisa. “È veramente noioso, ma veramente noioso dallo studio vedere delle clip in cui siete carichi a pallettoni e poi in palapa spegnere queste dinamiche.” ha esordito, furioso, Zorzi. Per poi continuare: “È una roba da latte alle ginocchia! Fatelo almeno per rispetto nei confronti del pubblico che ci sta guardando perché ci siamo rotti le palle di questo buonismo, basta! Ditevi le cose in faccia perché poi si vede!”

Tommaso Zorzi Vs Elisa Isoardi: scambio di frecciate

Di fronte a queste accuse è stata Elisa Isoardi ad intervenire, lanciando una stoccata a Tommaso: “Ma quale buonismo Tommaso! La stessa cosa la facevi tu al Grande Fratello”. Frecciatina che Zorzi ha rimandato però al mittente, ricordandole che “Non è così, tant’è vero che l’ho vinto! Non l’avrei vinto altrimenti!” Soddisfatto della sua replica, Zorzi ha chiuso così la parentesi.

