Zucchero a Sanremo 2020/ Da ultimo in classifica nel 1985 a super ospite: cosa canta?

Ci sarà anche Zucchero Fornaciari tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2020. Il cantante di Roncocesi salirà sul palco del Teatro Ariston questa sera, in occasione della seconda serata della kermesse canora. Merito della sua presenza a Sanremo va dato ad Amadeus, conduttore e direttore artistico resosi protagonista di un corteggiamento spietato nei confronti di un cantante che a dirla tutta non ha mai avuto grande feeling con il Festival della Canzone Italiana. Sono trascorsi infatti 34 anni dall’ultima apparizione di Zucchero da big in gara all’Ariston: correva l’anno 1986 e il bluesman arrivò penultimo con la sua “Canzone triste”. La stessa posizione conquistata l’anno prima, nel 1985, con “Donne”, quando uno sbarbato Zucchero con il suo indimenticabile “du du du” perse la sfida del Festival ma vinse definitivamente quella con il pubblico…

ZUCCHERO OSPITE A SANREMO: ECCO COSA CANTA

Non è la prima volta, però, che Zucchero torna a Sanremo: nel 2009 lo fece per duettare insieme ai Sorapis con la figlia Irene Fornaciari (che era in gara). Nel 2017, poi, “Sugar” tornò nuovamente all’Ariston in qualità di superospite: in quell’occasione cantò “Ci si arrende”, “Partigiano reggiano” e “Miserere”. Come riportato da Rockol.it, il bluesman emiliano dovrebbe essere anche uno degli artisti che si esibiranno sul grande palco in Piazza Colombo nella settimana di Sanremo nell’ambito dei festeggiamenti per la 70esima edizione della kermesse. All’interno dell’Ariston, invece, dovrebbe interpretare uno dei due inediti del suo nuovo album, “Spirito nel buio”. Una volta conclusa la “parentesi” sanremese, Zucchero si dedicherà al suo tour mondiale che lo porterà anche in Italia con un evento attesissimo da tutti i suoi fan all’Arena di Verona.

