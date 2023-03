Zucchero: “Amo gli animali domestici, ho anche un asino”/ “A casa di Bono Vox…”

Zucchero: “Il tour? Pronto per Campovolo”

Ospite di “Felicissima Sera”, Zucchero si presenta cantando le sue più grandi canzoni e racconta: “Il tour continua e partiamo tra cinque giorni dalla Scandinavia, poi Nuova Zelanda… Campovolo? Dicono che sarà la più grande arena d’Europa”. Il cantante poi rivela: “Social network? No, io non li uso”.

Non solo musica: tra le più grandi passioni del cantante, c’è senza dubbio la natura. “Mi piace la natura e mi piacciono gli animali, ho tutti gli animali domestici, compresa una bufala, un asino”. Zucchero racconta poi di essere andato a casa di Bono Vox: “Sono stato a casa di Bono Vox, una bellissima casa sul mare a Dublino. Non è quella che ti immagini, sfarzosa, da rock star. È bellissima, contornata dalla natura”. Infine, si torna al tour: “Aggiungerò altre date? Vediamo come va”.

