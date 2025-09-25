Chi è Zucchero, perché il cantautore emiliano si chiama così? La curiosa motivazione dietro la scelta e il desiderio di cambiare...

Una carriera infinita, così come i suoi successi che continuano a risuonare in tutto il mondo. O quasi. Zucchero, nome d’arte di Adelmo Fonarciari, è a tutti gli effetti un big della musica italiana, forte di numeri da capogiro, come i sessanta milioni e più di copie vendute a livello mondiale. Una carriera infinita, dicevamo. Iniziata quasi per gioco più di quarant’anni fa, quando sempre per gioco il cantautore Adelmo Fornaciari scelse lo pseudonimo di Zucchero per dare il via alle danze. Questo soprannome fu suggerito inconsapevolmente da una sua maestra delle scuole elementari, che lo chiamava così.

Francesca Mozer e Adelmo Blue, chi sono la moglie e il figlio di Zucchero/ "Con lui ho una doppia anima"

Da bambino Zucchero era un alunno molto introverso e tendeva a stare sempre all’ultimo banco, parlando poco con i compagni. Il nickname scelto però gli ha portato molta fortuna, come testimoniano i numeri pazzeschi macinati in questi anni. Oggi però il cantautore sembra avvertire un po’ di stanchezza e imbarazzo nei confronti del suo nome d’arte.

Irene e Alice, chi sono le figlie di Zucchero/ Una delle due partecipò a Sanremo quattro volte

Zucchero confessa il significa del suo nome d’arte e ammette: “Mi ha stancato un po’”

“Inizia ad imbarazzarmi un po’, mi sembra una roba da ragazzini. Da adesso in poi vorrei farmi chiamare con il mio vero nome, Adelmo“, aveva confessato il bluesman emiliano ai microfoni de Il Messaggero. All’età di sessantasette anni Fornaciari sente il bisogno di cambiare qualcosa, di slegarsi dalle etichette e i nomignoli che hanno segnato il suo lungo percorso.

L’ultimo album si intitola Spirito DiVino e non è altro che il rifacimento dell’album generale, adattato per il trentesimo anniversario in una versione rimasterizzata. “Nel mondo della musica è cambiato tutto”, ha detto in una intervista di non molto tempo fa il cantautore. “I discografici non parlano più di musica: fanno solo i conti”, la frecciata al veleno di Zucchero contro un’industria musicale che forse non riconosce più.

Zucchero compie 70 anni: esordi difficili, pensieri di suicidio e rinascita/ Amori, moglie, figli e successi