Zucchero Fornaciari, nome d’arte di Adelmo Fornaciari, è tra i principali rappresentanti del blues in Italia: è nato a Reggio Emilia nel 1955 e in carriera ha venduto più di 60 milioni di dischi, collaborando con grandissimi artisti come Eric Clapton, Sting, Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti e tanti altri ancora. Ispirato dal blues e dal gospel, ma anche dal soul, Zucchero è riuscito a vincere premi importantissimi come il Tenco, due World Music Awards, ottenendo anche una candidatura ai Grammy. Da ragazzo, Zucchero si iscrisse alla facoltà di veterinaria, abbandonando la carriera accademica per dedicarsi alla musica. Svolse poi, per sostenere i suoi studi, vari lavori, come il salumiere e il fornaio.

Cominciò poi la sua carriera con alcuni gruppi, trovando il successo solamente dopo il 1985, appena tornato dalla California, dove si era recato per studiare da vicino il genere di musica che lo appassionava, dopo due partecipazioni al Festival di Sanremo non convincenti nel 1982 e nel 1983. Per quanto riguarda la vita privata, Zucchero è stato sposato due volte: andiamo a scoprire qualcosa in più.

Zucchero, chi è: due matrimoni e tre figlie. Con Irene…

Zucchero ha avuto nel corso della sua vita due mogli: la prima, Angela Figliè, lo ha reso papà di due figlie, Irene, cantante come il papà, e Alice. Ha poi sposato in seconde nozze Francesca Mozer, con la quale ha avuto insieme a lei il suo terzo figlio, Adelmo Blue, che si è laureato in giurisprudenza ma lavora nel mondo del calcio, come talent scout dell’Inter. Proprio il figlio di Zucchero è sopravvissuto, a gennaio, ad un incidente in Kenya, rimanendo fortunatamente illeso.

Per quanto riguarda invece Irene, che fa lo stesso lavoro del papà, Zucchero ha spiegato: “Le ho fatto del male professionalmente perché tutti dicevano che l’avevo spinta io”. Dunque, proprio per via delle critiche, il cantante soul si è spesso sentito in colpa nei confronti della figlia.

