Zucchero contro Jeff Bezos e la decisione di sposarsi in Italia: le parole senza mezzi termini dell'artista sul palco del suo concerto

Il matrimonio milionario di Jeff Bezos continua a far discutere. Per una settimana l’ideatore e fondatore di Amazon ha bloccato Venezia per le sue nozze con Lauren Sanchez, alle quali erano invitate oltre 150 persone, tra amici, parenti e vip di Hollywood. In tanti hanno storto il naso di fronte a tanta ostentazione, non apprezzando soprattutto il fatto che il miliardario abbia bloccato una città intera. Anche Zucchero, durante un concerto a Padova, ha voluto dire la sua, lasciando a bocca aperta tutti i presenti.

GIOVANI E LAVORO/ “Chi lo fa solo per i soldi (38%) è senza futuro, ecco il 10% su cui puntare”

Zucchero, dal palco, ha affermato: “Come ogni anno a settembre festeggerò il mio compleanno suonando, a Verona non a Venezia. Come quella cosa lì, a reti unificate. Che poi si era già sposato, ma cosa viene a rompere i cogl…?”. Parole, quelle del cantante, che fanno intuire che non abbia visto di buon occhio la scelta di Jeff Bezos di sposarsi in Italia, a Venezia, e di blindare una città intera, paralizzando taxi, hotel e molto altro.

Scaletta concerto Zucchero, Stadio Euganeo Padova, 28 giugno 2025/ Apre con Doctor Jesus e Spirito Nel Buio

Zucchero e i 70 anni all’Arena di Verona

Zucchero, che non ha mai avuto paura di esprimere la propria opinione, dal palco di Padova dopo il suo concerto, ha preso parola e non ha usato mezzi termini nei confronti di Jeff Bezos e della sua decisione di venire in Italia, e più precisamente a Venezia, per sposarsi. Per Zucchero, l’occasione per parlare del fondatore di Amazon è stata la notizia che a settembre festeggerà i suoi 70 anni: il cantante spegnerà 70 candeline il 25 settembre, all’Arena di Verona. Un compleanno che dunque l’artista passerà con i suoi fan, che da sempre considera famiglia.

Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez: “Potrebbe esibirsi Matteo Bocelli!”/ Le ultime da La Volta Buona

Una semplicità tale, quella di Zucchero, da non concepire la scelta di Jeff, che dopo essersi già sposato ha deciso di fare un party lungo una settimana a Venezia con centinaia di invitati da tutto il mondo.