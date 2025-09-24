Zucchero 70 anni, dal bullismo subito da ragazzo agli attacchi di panico e al Prozac: “Ho sofferto come un cane”.

Al Corriere della Sera, Zucchero Fornaciari ha fatto il punto della situazione sulla sua vita in occasione del suo 70esimo compleanno domani 25 settembre. Come sta? Ecco la sua risposta: “Bevo, mangio, faccio pipì e piango… Una frase, un po’ ripulita, di Léo Ferré. Fisicamente e di testa mi sento come se avessi 35-40 anni anche se inizio a vedere la fettuccia della vita che si accorcia…”.

Originario di Reggio Emilia, Zucchero si trasferisce a Forte dei Marmi insieme a tutta la sua famiglia. Per lui sono stati tempi parecchio duri, in particolare per suo padre che aveva visto i suoi progetti crollare e per lavorare aveva aperto un negozio di alimentari. Non tutti sanno che quando Zucchero Fornaciari era giovane era preso di mira dai compagni e vittima di bullismo. Si descrive come educato, magro e con un accento di verso dagli altri: “Dicevano che ero gay e mi facevano scherzi che mi hanno fatto soffrire. Finì tutto quando al capobanda recapitai una lettera, con firma falsificata di mio padre, in cui si minacciavano denunce ai Carabinieri“.

Zucchero e gli attacchi di panico: “Come ne sono uscito”

Zucchero racconta al Corriere anche della sua vita privata, come il momento degli attacchi di panico: “In quei momenti hai bisogno di morire“, spiega durante l’intervista. Dopo la separazione era sprofondato in depressione e come ha detto lui stesso, ha vissuto l’inferno: “Ne sono uscito dopo 5-6 anni leggendo un libro sul mal di vivere consigliato da un professore universitario“, confessa Zucchero, “qualche compressa di Prozac e la ristrutturazione di un vecchio mulino in una vallata di Pontremoli dove vivo da allora”. Al Corriere, Zucchero svela anche di avere un progetto in cantiere facendo un concerto “Live Aid per Gaza“, ma un importante manager gli ha detto che al momento è meglio che gli artisti ne stiano fuori.