Zucchero e la confessione choc: "Sofferto di depressione e attacchi di panico, volevo farmi fuori, è stato un lungo periodo e terribile ma oggi sono rinato"

Zucchero e la confessione choc sulla depressone: “Volevo farmi fuori, momento terribile”

In occasione del nuovo tour in giro per l’Italia con nuove canzoni, Zucchero ha concesso una lunga intervista a Repubblica dove si è sbilanciato sulla sua vita privata e soprattutto è tornato a parlare di un suo bruttissimo periodo che ha attraversato negli anni scorsi e dal quale è riuscito ad uscirne solo dopo molto tempo. Adelmo Fornaciari, questo il nome all’anagrafe dell’artista, ha sofferto di depressione causata soprattutto dalla fine del suo matrimonio con la prima moglie Angela Figliè

Zucchero, chi è il cantante emiliano/ Angela Figliè, Francesca Mozer: due matrimoni e tre figli

Zucchero e la prima moglie Angela Figliè si sono conosciuti giovanissimi, sposati ad appena vent’anni ed hanno messo al mondo due figlie, Alice ed Irene. Il loro amore, tuttavia, non è durato e l’artista ha sofferto molto per la separazione dalla moglie e dalle figlie tanto che pensò persino di compiere un gesto estremo. “Ero davvero depresso” ha ammesso Zucchero a Repubblica per poi aggiungere: “Mi ero separato, ero isolato, dopo tanti anni di matrimonio mi mancava la vita familiare. Avevo scritto Miserere ma ero profondamente depresso, non volevo più andare in tour. Quel momento terribile è durato tanto…Volevo farmi fuori, stavo malissimo ed avevo attacchi di panico fortissimi.”

Chi è Adelmo Blue Fornaciari, figlio di Zucchero?/ La passione per l’Inter e la vita lontana dai riflettori

Zucchero e la rinascita dopo la depressione: “Sono rinato e mi vergogno a cantare Donne dududu”

Zucchero è riuscito a superare il suo terribile periodo, la depressione, gli attacchi di panico ed oggi vive una vera e propria rinascita. Ha al suo fianco la nuova compagna Francesca Mozer, le figlie Irene ed Alice, la sua famiglia, ha potuto contare sulla solida amicizia di molti colleghi, in passato del compianto Luciano Pavarotti ma anche di Bono degli U2, di Paul Young, Sting, Eric Clapton. Zucchero ha iniziato un nuovo tour con date in tutta Italia in cui riproporrà i suoi più grandi successi. Ed a proposito delle sue canzoni e dei suoi più grandi successi, durante l’intervista a Repubblica ha rivelato che ad oggi c’è un solo problema: “Mi vergogno a cantare Donne dududu…”