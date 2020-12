Zucchero / Conto alla rovescia per il ritorno all’Arena di Verona, da Fabio Fazio..

C’è anche Zucchero tra gli ospiti di Fabio Fazio nella nuova puntata di Che Tempo che fa. Il cantante torna in rai per presentare il suo nuovo, ricchissimo lavoro che si intitola D.O.C. Deluxe. Un antipasto Zucchero lo ha già consegnato con l’amico Sting con la canzone September, impreziosita da un video davvero intrigante, per la regia di Gaetano Morbioli. Paesaggi naturali, ritmi avvolgenti e tanta sensibilità. September è uno dei brani che serve sul piatto il gusto agrodolce di una ripartenza post pandemia, soffocata da cicli di alti e bassi. Si è ottimisti, ma non sempre basta. Così Zucchero racconta attraverso la musica una delle fasi più difficili e complesse di quest’ultimi decenni. Da Fabio Fazio spazio alla musica, ma anche alle parole e alle novità. Tra cui i progetti futuri e il tanto atteso ritorno sul palco per i concerti dal vivo. Appuntamento al 2021, Coronavirus permettendo.

Zucchero a Che Tempo che Fa, il coronavirus e il ritorno all’Arena di Verona

In piena pandemia Zucchero non perde la speranza di riabbracciare presto la sua gente. A Che Tempo che Fa, in compagnia di Fabio Fazio, parla di futuro e di 2021, l’anno in cui dovrebbe tornare sul palco per un concerto dal vivo. Appuntamento fissato per il prossimo 23 aprile, quando Zucchero ripartirà proprio dalla città di Romeo e Giulietta col suo Zucchero Sugar Fornaciari all’Arena di Verona. Agenda fitta di impegni per l’artista, che deve fare i conti con ben quattordici recuperi per gli annullamenti causati dall’emergenza sanitaria nel 2020. I biglietti già acquistati precedentemente, ovviamente, sono validi anche per le nuove date. I fan di Zucchero aspettano con ansia l’arrivo della data di ripartenza, anche se in un momento storico come questo non esistono certezze a cui appigliarsi. Se non la partecipazione di Zucchero di questa sera, domenica 13 dicembre, a Che Tempo Che Fa.



