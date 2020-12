Zucchero/ “Covid? Dobbiamo suonare e dare un segnale di rinascita”

Zucchero ospite della nuova puntata di Domenica In, il contenitore di successo condotto da Mara Venier su Rai1. Un’occasione speciale per il cantautore che da pochissimi giorni ha pubblicato la versione deluxe dell’ultimo album D.O.C. arricchito da sei brani inediti tra cui un duetto con l’amico Sting. Si tratta di “September”, il duetto registrato con Sting ed accompagnato anche da un videoclip che Fornaciari ha raccontato così dalle pagine di Rolling Stone: “lui ha voluto girare il video alle 6:30 di mattina e io sono uno che si alza all’una. È abituato ad alzarsi presto fin da piccolo, quando aiutava il padre a consegnare il latte. Sul set io sono stato rincoglionito per tre ore, e forse si vede, lui prima ancora di girare si è fatto mezz’ora di piscina all’aperto in ottobre, per tonificarsi. Allucinante”.

Non solo, il cantautore durante la conferenza stampa di presentazione via streaming del disco parla anche degli altri inediti: “Facile”, la cover di Don’t Make Promises di Tim Hardin che prende il nome di “Non illudermi così” in cui parla dei social sottolineando “I social stanno a me come una cravatta al maiale”.

Zucchero: “alla mia gente, i musicisti, la crew, i tecnici, ci penso io in prima persona col mio manager”

Non solo, nella versione Deluxe di “D.O.C.” Zucchero ha inserito anche anche una cover in lingua inglese di “Wichita Lineman” di Jimmy Webb su cui precisa il perchè non l’ha tradotta in italiano: “impossibile adattare in italiano la profondità del testo”. Infine Zucchero parla anche del post Covid e di quando sarà possibile tornare a cantare dal vivo: “ci diranno a metà gennaio se possiamo ripartire e in che modo. Spero che si possano fare le date all’Arena di Verona, anche a capacità ridotta. Io suono lo stesso, dobbiamo suonare, dobbiamo dare un segnale di rinascita. Alla mia gente, i musicisti, la crew, i tecnici, ci penso io in prima persona col mio manager a sostenerli fino a quando non ripartiremo”.

