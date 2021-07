Zucchero/ Dalla depressione all’amore con la compagna Francesca Mozer: “Amo la vita”

Quando si parla di grandi artisti della musica italiana si pensa inevitabilmente a Zucchero, tra i protagonisti della nuova puntata di Techetechetè. Con la sua musica, da anni, fa ballare, emozionare e divertire, ma nel passato dell’artista c’è anche un periodo difficile che ha superato con l’aiuto di persone esperte ritrovando la gioia di vivere e di amare. Oggi, Adelmo Fornaciari, questo il nome all’anagrafe di Zucchero, ha una vita serena e tranquilla. Oltre ad aver costruito una carriera straordinaria che lo ha portato in giro per il mondo, ha ritrovato l’amore grazie all’incontro con Francesca Mozer, la donna che oggi è ancora al suo fianco. Dopo la fine del suo matrimonio con Angela Figli, ha costruito una nuova famiglia con Francesca, mamma del suo terzo figlio, Adelmo Blue. Una storia d’amore importante che dura da più di vent’anni nata dopo il periodo di depressione affrontato dall’artista.

Zucchero e la lotta contro la depressione

Nel 2013, in una lunga intervista rilasciata “Ok salute e benessere“, Zucchero ha parlato del periodo in cui ha sofferto di depressione. “Ho sofferto di depressione, una depressione profonda, quattro anni di disperazione. Se oggi amo di nuovo la vita è per merito della psichiatria e dei farmaci. Tra il 1989 e il 1993, nel periodo in cui ho scritto non a caso l’album Miserere, ero messo piuttosto male. Mi ero separato, avevo problemi personali, mi sentivo senza riferimenti”, raccontava Zucchero. “Non sono uscito di casa per sei mesi tanto stavo male. Per me i farmaci sono stati provvidenziali per ristabilire gli equilibri chimici dentro il mio cervello“, aveva aggiunto ancora spiegando come era riuscito a superare un brutto periodo della sua vita.

