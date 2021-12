Zucchero e il Covid “incazz*to nero con quel pipistrello”/ “Natale? Sarà in famiglia”

Con il passare dei giorni ci rendiamo sempre più conto di quanto l’incubo Covid sia ancora dietro l’angolo. I casi aumentano sempre di più e nelle trasmissioni tv aumentano i casi di positività, come accaduto ieri con Ballando con le Stelle ed oggi con Domenica In. Ospite di Mara Venier, Zucchero ha parlato del periodo che stiamo vivendo, avanzando anche la sua teoria sulla pandemia in corso.

Il cantante, nel parlare dell’attuale situazione ha evidenziato il periodo difficile che stiamo vivendo in tutto il mondo: “Stiamo vivendo un periodo sospeso, un po’ anche sospettoso”, ha spiegato. Con estrema sincerità si è poi lasciato andare ad un commento relativo alle presunte cause del Covid: “Io sono incazz*to nero con quel pipistrello lì eh?”, ha aggiunto, lasciando intendere quindi di credere nel probabile ruolo dei pipistrelli nella diffusione del virus, sebbene sia ancora in corso la ricerca dell'”ospite intermedio” che ne avrebbe favorito la diffusione.

Zucchero, il Covid e il suo Natale

Zucchero, dunque, non crederebbe alla tesi del Covid nato in laboratorio, sebbene si sia fermato a poche parole sull’ipotesi delle origini del virus che ha contribuito a dare vita ad una vera e propria pandemia. Parlando del periodo tutt’altro che semplice che stiamo vivendo, anche la padrona di casa Mara Venier ha aggiunto: “Pensavamo di essere fuori ed invece…”.

La conduttrice ha ribadito come anche a Domenica In il cast sia stato letteralmente dimezzato a causa del Covid ed ha domandato come trascorrerà il prossimo Natale il suo ospite e come sarà per lui dal momento che occorrerà fare estrema attenzione al virus: “Come sarà questo Natale? In famiglia. Io finisco di girare il 23, il 24, 26 e 26 mi fermo e starò in famiglia”, ha commentato il cantante.

