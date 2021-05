Zucchero Fornaciari/ Doppio ritorno, in tv e in musica con Inacustico D.O.C & More

Doppio ritorno per Zucchero oggi che sarà in tv ospite di Carlo Conti in Top Dieci e anche in musica per la gioia dei fan. L’amato artista italiana sa sempre come colpire e anche oggi, 14 maggio, allungherà la lista dei suoi successi, ne siamo sicuri, con il suo Inacustico D.O.C. & More. Il cantautore e musicista, autore di una carriera straordinaria, è pronto a tornare in pista proprio adesso che gli spettacoli dal vivo stanno ripartendo e finalmente i fan avranno modo di riascoltarlo magari proprio dal vivo pronto a rimettere in musica un percorso artistico lungo che gli ha permesso di mettere in fila oltre 60 milioni di dischi venduti tra album e singoli varcando i confini nazionali e ottenendo, tra gli altri, il Premio Tenco alla carriera, due World Music Awards, sei IFPI Platinum Europe Awards, e anche una candidatura ai Grammy.

Francesca Mozer, compagna Zucchero Fornaciari/ "Lei sa quando lasciarmi libero"

Zucchero Fornaciari ospite a Top Dieci per il lancio di Inacustico D.O.C & More

A partire da oggi, 14 maggio, Zucchero Fornaciari, tornerà dal suo pubblico con un nuovo album in arrivo il 14 maggio, “Inacustico D.O.C & More”, ovvero una selezione dei più grandi successi della sua carriera riarrangiati in una versione acustica, strumento e voce per un totale di 25 tracce. Lui stesso ospite di Canale5 al TG ha spiegato il perchè di questa scelta e l’arrivo del disco: “Invecchiando queste radici sono sempre più profonde, verso un modo di vivere, di stare insieme agli altri, in modo… senza troppe curve, semplice e genuino…quando vai sul palco si spegne tutto, tutto quello che è il mal di vivere”. Anche questa sera salirà sul palco di Rai1 con la sua musica.

LEGGI ANCHE:

Francesca Mozer, compagna di Zucchero/ "Trent'anni insieme dosando bastone e carota"Zucchero/ "Cultura? Ultima ruota del carro". Intanto duetto con Loredana Bertè

© RIPRODUZIONE RISERVATA