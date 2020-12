Zucchero/ “Il nuovo brano con Sting? Nato durante il lockdown. Lui mi ha chiamato…”

Il ritorno al live per Zucchero si avvicina. Il grande cantante italiano, lunedì 21 dicembre 2020, sarà ospite nella Suite 102.5 Prime Time Live di RTL 102.5. Un appuntamento imperdibile, annunciato oggi durante Viva l’Italia, nel quale il cantautore è stato ospite per presentare Zucchero Sugar Fornaciari D.O.C. Deluxe Edition. Un lavoro discografico che presenta sei brani inediti, tra i quali anche September, brano inciso insieme a Sting. Un brano, il loro, che dura da anni come lui stesso ha sottolineato: “La chimica tra di noi ha funzionato subito e continua dopo quasi trent’anni.” Così ha spiegato qualche dettagli del brano: “La canzone è nata durante il lockdown, Sting era in Toscana. Mi ha chiamato dicendomi ‘ho scritto una canzone, con una melodia mediterranea, vorrei che tu facessi il testo in italiano.” Il talento di entrambi e l’affinità hanno fatto il resto.

Zucchero e l’importanza del brano “Dune mosse”

Tra le collaborazioni presenti nel nuovo album di Zucchero troviamo anche quelle con giovani artisti come Rag’n’Bone Man, Frida Sundemo ed Eg White. Parlando della sua vastissima discografia, Zucchero ha poi spiegato perché è particolarmente legato al brano Dune mosse: “È stata il primo esempio di quello che volevo fare della mia musica. Il ritmo e certi groove della musica afroamericana, con aperture mediterranee molto forti. Da qui ho capito quale sarebbe stata la mia musica.” Non è mancato un commento sulla gioia di tornare a cantare dal vivo per un pubblico: “Non ne posso più di stare a casa. Ho accettato molto volentieri di suonare dal vivo alla Suite 102.5 Prime Time Live. È una occasione che mi dà un po’ di ossigeno e di sangue.”

D.O.C. Deluxe Edition: la tracklist

D.O.C. Deluxe Edition è disponibile in formato doppio cd, triplo vinile colorato, digitale e in formato triplo vinile nero autografato (quest’ultimo solo in edizione limitata e in esclusiva per Amazon).

Ecco la tracklist:

CD 1

1. Spirito nel buio

2. Soul Mama

3. Cose che già sai (feat. Frida Sundemo)

4. Testa o Croce

5. Freedom

6. Vittime del Cool

7. Sarebbe questo il mondo

8. La canzone che se ne va

9. Badaboom (Bel Paese)

10. Tempo al tempo

11. Nella tempesta

Bonus Tracks

12. My Freedom

13. Someday

14. Don’t let it be gone (feat. Frida Sundemo)

CD 2

1. Succede

2. Facile

3. Non illudermi così

4. Wichita Lineman

5. Don’t Cry Angelina

6. September (Sting &Zucchero)

