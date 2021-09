Zucchero/ Il re del blues rivela:”Adesso preferisco la musica minimalista”

Zucchero sarà ospite nella prima puntata dei Seat Music Awards 2021, in onda questa sera, giovedì 9 settembre. Il popolare cantautore italiano, re del blues, come è stato definito da tanti, sarà anche protagonista dell’evento esclusivo che si terrà presso il Castello di Roccella Jonica il 22 settembre, nell’ambito del Roccella Summer Festival. Per l’occasione il cantante presenterà i brani del suo nuovo album “Inacustico – D.O.C. & More”, rilettura acustica del suo ultimo disco insieme studio e di alcuni dei suoi più grandi successi.

“Probabilmente, se non ci fosse stata questa situazione, non lo avrei fatto. Quando sei a casa, devi ammazzare il tempo… Così ho cominciato a pubblicare sui social dei video, quando avevo voglia, con la chitarra e con il pianoforte: ho visto una reazione positiva dai fan, l’idea è venuta da loro più che da me. È anche un periodo in cui preferisco sentire musica scarna, minimalista e svuotata da arrangiamenti e produzioni”, ha spiegato l’artista a Radio Italia. Alla data in Calabria, seguiranno altri appuntamenti come le due date all’Arena di Verona il 24 e il 25 settembre.

Zucchero: i social e i grandi successi

Zucchero è uno degli artisti più seguiti sui social, i suoi profili pubblici vantano numerose visite ogni giorno ed è sempre pronto ad aggiornare i suoi fan. Sono i momenti legati alla sua attività musicale l’argomento principale delle sue condivisioni, non mancano i post relativi alle notizie che più lo coinvolgono, come il suo personale saluto al grande Gino Strada scomparso di recente: “Viva Gino Strada. Grande uomo. God bless you”, ha scritto su Instagram. Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero è uno dei più grandi esponenti del blues non solo italiano e nell’arco di oltre 30 anni di carriera ha venduto circa 60 milioni di dischi. La prima volta che ha partecipato al Festival di Sanremo, nel 1982, si è piazzato al penultimo posto, nel 1985 invece presentò una delle sue più grandi hit “Donne”, classificandosi sempre al penultimo posto.

Il suo lavoro gli ha fruttato numerosi riconoscimenti quali il Premio Tenco e due World Music Award. È uno degli artisti che vanta più collaborazioni con i grandi nomi internazionali, da Pavarotti, a Sting, a Joe Cocker, a Paul Young, Brian May, Miles Davis. Zucchero sarà uno dei grandi artisti presenti sul palco dell’Arena di Verona, il 9 settembre, in occasione dei Seat Music Award.



