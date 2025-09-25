Zucchero e Bono, amicizia e stima reciproca: il progetto Miserere e le esibizioni live per Pavarotti. Il cantante emiliano rivela che...

Forse non tutti sanno che Zucchero e Bono degli U2 sono non solo due artisti molto sensibili alle tematiche della solidarietà, ma anche amici di lunga data. Tante le collaborazioni musicali tra il cantante emiliano e il collega degli U2, che proprio per Adelmo Fornaciari scrisse il testo inglese di Miserere. Come dicevamo, i due si sono spesso incrociati in eventi live e beneficenza, in particolare nei concerti legati a Pavarotti & Friends. Hanno instaurato con il tempo anche un rapporto di grande stima e confidenza, frequentandosi fuori dai riflettori. Non ci sono tuttavia molti live ufficiali in cui hanno cantato insieme, ma al di là del progetto condiviso con Miserere, la stima e l’ammirazione reciproca volano alte.

Angela Figliè, chi è la prima moglie di Zucchero/ Il cantante: "Mi ha massacrato ed è stato un inferno"

In una intervista recente riportata da Today, Zucchero ha parlato del suo rapporto con gli altri big della musica, tra cui appunto Bono, facendo un distinguo importante tra artisti esteri e italiani. “Gli inglesi, gli americani ti dicono subito sì o no (in merito ad una partecipazione ai concerti, ndr). Gli italiani, invece, mi dicono: ‘fammici pensare…’ e devi rincorrerli. Dicono che devono entrare nella parte, che due maroni”.

Zucchero e l'infanzia coi genitori Giuseppe e Rina/ "Mi fermai alla prima canna, papà lavorava duro e..."

Zucchero, da Bono ai Coldplay: “Le nostre collaborazioni tra amici…”

Tanti gli aneddoti che lo legano ad altri artisti. Bono, dicevamo, ma non solo. Zucchero menziona anche i Coldplay, coi quali ha avuto il piacere di cantare a Milano quando la band sbarcò a San Siro un paio di estati fa. “Sono collaborazioni tra amici. Quando loro erano a San Siro, io ero a casa. Ho detto ‘certo, va bene'”, le sue parole.

“Anche con Elton John facemmo tutto all’ultimo, saltando anche il soundcheck. Un altro non sarebbe salito sul palco, ma a me piace rischiare e avere l’andrenalina”, ha ricordato ancora divertito il cantante emiliano, ripescando aneddoti ed episodi curiosi della sua carriera. Una carriera che non racconta solo grandi successi, ma anche belle amicizie nate sul palco e dietro le quinte.

Francesca Mozer e Adelmo Blue, chi sono la moglie e il figlio di Zucchero/ "Con lui ho una doppia anima"