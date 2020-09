Zucchero/ “Soul Mama” conquisterà anche i Seat Music Awards?

Che sorpresa tirerà fuori Zucchero dal cappello?

L’artista emiliano stasera, mercoledì 2 settembre sarà tra i cantanti che si esibiranno ai Seat Music Awards. Lo scorso novembre è uscito per la Universal Music Group il quattordiscesimo album dell’artista dal titolo D.O.C. Proprio da quello ci sarà la possibilità di trarre alcuni brani che nei mesi sono diventati virali. La sensazione è che ancora una volta sarà il momento di Soul Mama, traccia numero due del disco e in grado di generare un grandissimo successo. Il brano è stato prodotto dallo stesso Zucchero insieme a Don Was, Nicolas Rebscer e Max Marcolini. Si tratta di fatto di una canzone con ritmo four on the floor con diversi giochi di metrica che puntano a criticare quello che viene considerato un vero e proprio “perbenismo di carità”.

Zucchero, le vacanze a Oristano

Questo periodo è stato di vacanza anche per Zucchero Fornaciari che come tanti ha deciso di volare in Sardegna. Linkoristano ha raccontato l’itinerario del noto cantautore emiliano. Zucchero è stato visto nel weekend a Sa Mesa Longa nella marina di San Vero Milis. Grazie al titolare del Country Resort Capo Nieddu poi riusciamo anche a scoprire dove l’artista ha soggiornato. Francesca Feraboli, numero uno dell’azienda, ha infatti pubblicato una foto di Zucchero stesso su Facebook. Attenzione però perché Fornaciari non si è limitato alle solite vacanze fatte di spiaggia e sole che caratterizza di solito le giornate estive di chi si reca in Sardegna. Si può apprendere infatti che l’artista ha fatto anche diverse escursioni, dimostrandosi pronto a lanciarsi verso l’avventura.

