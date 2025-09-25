Zucchero – Sugar Fornaciari è il documentario in onda oggi su Raitre dedicato all'artista che festeggia 70 anni. Ecco tutte le anticipazioni.

Nel giorno del 70esimo compleanno di Zucchero, la Rai ha deciso di fare un regalo speciale all’artista ma anche a tutti i fan mandando in onda un documentario imperdibile dal titolo “Zucchero – Sugar Fornaciari” con cui il pubblico potrà riascoltare non solo alcuni dei brani più amati dell’artista ma anche scoprire lati caratteriali del proprio beniamino che, in alcuni casi, restano inediti per scelta del protagonista.

Il documentario di questa sera, tuttavia, non sarà dedicato solo ai successi musicali di Zucchero ma anche alla vita privata dove i successi più belli dell’artista sono le nascite dei figli Irene, Alice e Adelmo Blue di cui Irene ha scelto di seguire la sua strada facendo della musica il suo lavoro.

Zucchero – Sugar Fornaciari: le anticipazioni del documentario

Parole, musica ed emozioni nel documentario dedicato a Zucchero dove a svelare chi è Adelmo Fornaciari nella vita privata saranno i colleghi che, nel corso del tempo, tra una collaborazione e una cena, sono diventati dei grandi amici.

Tra gli altri ci saranno Bono Vox, leader degli U2 ma anche Sting che, in Italia, ha trovato anche il suo posto del cuore. Ci saranno, poi, anche testimonianze del grandissimo Brian May ma anche di Paul Young e Andrea Bocelli che, esattamente come Zucchero, porta la musica italiana nel mondo. Spazio, poi, a due cantautori italiani tra i più apprezzati come Francesco Guccini e Francesco De Gregori. Infine, non mancheranno le parole di Roberto Baggio, grande amico e ammiratore del cantante.

Come vedere in diretta streaming Zucchero – Sugar Fornaciari

Tante le emozioni che Zucchero regalerà questa sera con il suo documentario inedito che potrà essere visto in diretta televisiva, basterà sintonizzare il televisore su Raitre a partire dalle 21.20 ma l’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.

