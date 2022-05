Zuckerberg incontra Del Vecchio a Milano/ In arrivo Smart glass con EssilorLuxottica?

Prosegue il viaggio in Italia di Mark Zuckerberg. Il fondatore di Facebook e presidente di Meta ha girato varie città del Belpaese, come Torino e Siena, per poi approdare nella “capitale europea” d’Italia. A Milano, l’imprenditore ha fatto visita martedì 4 maggio a vari colleghi, tra cui Leonardo Del Vecchio ed il team EssilorLuxottica. Proprio con l’azienda produttrice di occhiali, nascerà un progetto per lo sviluppo dei nuovi smart glass.

SOCIETÀ DIGITALE/ I rischi nascosti in un mondo di grandi opportunità

Come ha spiegato lo stesso Zuckerberg in un post con tanto di foto, l’incontro è stato l’occasione per discutere del progetto: “Qui Leonardo sta utilizzando un prototipo della nostra interfaccia neurale polsiera Emg che permetterà di controllare gli occhiali e altri dispositivi. Bello essere di nuovo a Milano per discutere dei progetti per i nuovi smart glass con Leonardo Del Vecchio e il team EssilorLuxottica”, ha aggiunto il presidente di Meta.

Meta consente post odio contro Russia/ Mosca blocca accesso a Instagram dal 14 marzo

Zuckerberg-Del Vecchio insieme a Milano, e poi…

Il nuovo paio di smart glass sarà realizzato insieme dalle rispettive aziende, Meta e EssilorLuxottica. Proprio per questo Zuckerberg ha fatto visita a Del Vecchio a Milano, per mettere a punto e perfezionare anche gli ultimi dettagli del progetto. La foto postata dal creatore di Facebook è diventata virale sui social: milioni di condivisioni e oltre 2,6 mila commenti. Zuckerberg è rimasto a Milano con il team di esperti di Essilux per alcuni giorni, incontrando la squadra dedicata allo sviluppo degli smart glass.

Nuovo progetto dedicato ad occhiali da sole, dunque, per il patron di Meta, dopo il lancio del RayBan Stories, avvenuto poco prima di Natale. Dopo aver incontrato Del Vecchio a Milano, Zuckerberg non rientrerà in California. In programma, infatti, nuovi impegni sempre in Italia e più precisamennte a Roma, dove incontrerà Mario Draghi. L’imprenditore statunitense sarà accolto proprio a Palazzo Chigi dal Premier italiano.

"Uomo vivrà nel metaverso"/ Zuckerberg: "Trascorreremo più tempo lì che nella realtà"

© RIPRODUZIONE RISERVATA