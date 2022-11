Zuckerberg smentisce dimissioni da CEO di Meta/ “Bufala” scatena caos social

Ore particolarmente delicate per Meta tra indiscrezioni e smentite. A innescare il battage una voce rilanciata dal sito specializzato The Leak: Mark Zuckeberg nel 2023 darà l’addio alla carica di CEO della società madre di Facebook e Instagram. Una bomba clamorosa che ha avuto dei risvolti anche dal punto di vista economica: le azioni della società sono salite dell’1 per cento, chiudendo in rialzo dell’1,4 per cento.

Non è bastata la smentita arrivata direttamente dal portavoce di Palo Alto, Andy Stone. In una nota, ha sbugiardato la voce circolata in rete: “This is false”, ovvero “questo è falso”. Non arriveranno dunque le dimissioni di Mark Zuckeberg, nonostante l’articolo ben circostanziato di The Leak. L’articolo, infatti, segnalava che non ci sarebbero state ripercussioni sul Metaverso, “il progetto multimiliardario di Mark, che ha trascinato con sé Meta poiché la società ha registrato un significativo calo dei profitti all’inizio di quest’anno”.

Zuckerberg smentisce dimissioni da CEO di Meta

La notizia delle dimissioni di Zuckerberg è diventata virale nel giro di pochi minuti e ha causato non poche turbolenze al titolo della società. Turbolenze che arrivano in una fase storica già parecchio delicata: le azioni sono diminuite del 23 per cento dalla fine del mese scorso dopo la diffusione delle cifre che certificavano che i profitti del terzo trimestre erano diminuiti del 49 per cento rispetto al 2021. E le prospettive per il quarto trimestre sono tutt’altro che rosee.

Ricordiamo che Meta deve fare i conti con la bagarre legata al maxi-taglio annunciato. Licenziati oltre 10 mila dipendenti. E gli investitori sono in pressing su Zuckerberg, in particolare per quanto riguarda il progetto Metaverso. “Oggi condivido alcuni dei cambiamenti più difficili che abbiamo fatto nella storia di Meta. Ho deciso di ridurre le dimensioni del nostro team di circa il 13% e di separarmi da 11.000 dei nostri talentuosi dipendenti. Voglio assumermi la responsabilità di queste decisioni e di come siamo arrivati a questo punto. So che è difficile per tutti e sono particolarmente dispiaciuto per le persone colpite”, le parole del CEO ai suoi dipendenti.

