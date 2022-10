Zuppa contro “I Girasoli” di Van Gogh/ Video choc: pomodori su tela da 80 mln di euro

Zuppa di pomodoro su “I Girasoli” di Van Gogh, dipinto esposto alla National Gallery di Londra. Il gesto è divenuto virale nel giro di brevissimo tempo sul web, dove è stato divulgato per mezzo del movimento “Just Stop Oil”, con tanto di filmato a corredo dell’informazione: in esso si vedono due attiviste ambientali scagliare contro la tela il contenuto alimentare, in segno di protesta. Ma qual è il significato di tale azione? Chiedere al mondo di fermare qualsivoglia progetto di estrazione di petrolio e di gas e di rispettare il pianeta.

Un gesto eclatante, che però ha danneggiato uno dei capolavori di tutti i tempi di Vincent Van Gogh: “I Girasoli” della National Gallery costituiscono una delle cinque versioni dello stesso tema dipinte dall’artista originario dei Paesi Bassi e la tela custodita a Londra ha un valore impressionante, pari a 80 milioni di euro. Un danno dunque a otto cifre quello procurato all’opera d’arte dalle attiviste.

“I GIRASOLI” DI VAN GOGH IMBRATTATI CON ZUPPA DI POMODORO: VIDEO CHOC

Come riportano i colleghi di Sky Tg24, “la campagna Just Stop Oil, ideata per contestare i passi indietro nella politica sull’emergenza climatica imputati al governo Tory di Liz Truss, si sta protraendo nel Regno Unito da alcuni giorni, con diverse azioni contro luoghi e trasporti pubblici da parte di gruppi di attivisti radicali”.

Come si evince dal filmato disponibile online e probabilmente giunto ormai a qualsiasi latitudine, le due attiviste sono entrate nel museo con indosso le t-shirt ufficiali del loro movimento di appartenenza, di colore bianco, e subito dopo hanno lanciato due lattine di zuppa di pomodoro contro “I Girasoli” di Van Gogh, tra le urla di stupore dei presenti e una voce agitata che ha subito allertato la sicurezza presente nella struttura.

Perché militanti ecologiste impegnate nella campagna di protesta anti-petrolio "Just Stop Oil" hanno lanciato zuppa al pomodoro contro "I Girasoli", opera dell'artista olandese esposta alla National Gallery di Londra













