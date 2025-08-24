L'incontro al Meeting di Rimini 2025 oggi 24 agosto con il Presidente della CEI Card. Zuppi: terzo settore e legami, “mattone su mattone”. La diretta video

IL CARDINALE ZUPPI AL MEETING DI RIMINI: L’INCONTRO SUI “LEGAMI” IN DIRETTA VIDEO STREAMING

Dopo la Santa Messa celebrata questa mattina il Presidente della CEI e arcivescovo di Bologna sarà protagonista dell’incontro al Meeting di Rimini 2025 sul valore fondante dei legami e dell’assistenza nella realtà contemporanea: il cardinale Matteo Maria Zuppi alle ore 15 parteciperà all’incontro dal titolo “Mattone su mattone. La forza dei legami”, prendendo spunto dal titolo del Meeting Rimini 2025 sulla scia della citazione di T.S. Eliot.

In collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà, il Presidente della Chiesa italiana incontra realtà e opere del terzo settore per discutere di quello che il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio per l’inizio del Meeting 2025, ha identificato come “i mattoni nuovi” delle giovani generazioni.

Appuntamento alle ore 15 in Auditorium isybank D3 per i visitatori in presenza della Fiera nuova di Rimini, con però la possibilità di assistere in diretta video streaming sulle varie piattaforme news nazionali, a cominciare da “IlSussidiario.tv” e con sempre la visione in streaming live sul canale YouTube del Meeting di Rimini per l’amicizia tra i popoli. Con il Presidente ella CEI Zuppi partecipano all’incontro con varie testimonianze Paolo Gobbi, presidente Centro servizi per il volontariato delle Marche; Luigino Quarchioni, Forum terzo settore Marche e Chiara Griffini, Presidente del Servizio Nazionale per la tutela dei minori della CEI.

“MATTONE SU MATTONE”: DAL TERZO SETTORE AL VOLONTARIATO, LA FORZA DEL NON-PROFIT

Con i relatori di oggi anche Genny Guariglia, presidente Associazione Icaro, Napoli e Maila Quaglia, della Cooperativa Sociale Nazareno: a moderare l’incontro con il Presidente dei vescovi italiani e le varie realtà del terzo settore ci sarà il professor Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà.

Come ben introducono gli organizzatori dell’incontro sul tema dei legami e dei “mattoni nuovi”, l’Europa ad oggi è l’unica area al mondo che permette ad ogni proprio cittadino di ricevere per diritto istruzione servizi sanitari e assistenza, a prescindere da ceto sociale o provenienza etnica. Spesso si dimentica il valore chiave del welfare europeo, e quanto è da preservare per il futuro delle giovani generazioni: lo Stato sociale non è infatti solo un insieme “numerico” i servizi, ma implica una forte qualità di relazioni tra persone e gli stessi servizi.

L’invito del Meeting di Rimini 2025 con l’incontro odierno tra il cardinale Zuppi e gli altri relatori è per cercare di capire il valore del non profit e del volontariato all’interno della dimensione sociale quotidiana, oltre ad identificare quale possibile collaborazione possono offrire oggi e domani le realtà del Terzo settore alla pubblica amministrazione dello Stato.