La lettera del cardinale Zuppi all'Arcidiocesi di Bologna dopo malumori e fatiche all'interno della curia: “vi chiedo scusa e vi invito alla comunione”

LA LETTERA A PRESBITERI E DIACONI E LE “SCUSE” DELL’ARCIVESCOVO ZUPPI: COS’È SUCCESSO A BOLOGNA

Critiche, malumori e qualche sofferenza: sia nei confronti dell’arcivescovo e sia per il ruolo e la missione di “pastori” all’interno della grande Chiesa Cattolica. Nasce da queste premesse la lettera inviata lo scorso 5 novembre dall’Arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Maria Zuppi, ai presbiteri e i diaconi dell’Arcidiocesi bolognesi, dopo un periodo che ha visto il cammino sinodale e i vari incontri con la Curia locale con qualche “assenza” di troppo che ha preoccupato il Presidente della CEI.

E così in una lettera a “cuore aperto” è l’Arcivescovo a parlare direttamente con la propria comunità di sacerdoti e diaconi, invitando tutti alla piena comunione con il Cristo ma anche chiedendo perdono per eventuali “offese” arrecate alla Diocesi con il comportamento e le sue stesse decisioni: la lunga missiva scritta dopo la conclusione del percorso sinodale, la Dedicazione della Cattedrale di Bologna e la nomina dei nuovi vicari generali e per il Consiglio Episcopale, inizia con la citazione di Papa Leone XIV sulla necessità di attuare tutti una grande conversione di cuore per riscoprire «l’autentica spiritualità».

Nel prosieguo della lettera viene però messo in evidenza dal cardinale Zuppi l’urgenza di affrontare i problemi qualora ve ne fossero: «parliamone con tanta carità e franchezza evangelica tra di noi». L’Arcivescovi si dice profondamente dispiaciuto per alcune assenze negli ultimi appuntamenti curiali e diocesani e per questo «vi chiedo perdono se qualcuno si è sentito ferito da mie parole o miei atteggiamenti».

IL CARDINALE INVITA ALLA COMUNIONE CON CRISTO: “LA CHIESA RISCOPRA LA GIOIA DI ESSERE SANTI”

Al netto delle possibili problematiche legate alla vita diocesana e alla testimonianza della fede cattolica all’interno delle varie missioni locali, il Card. Zuppi si dice comunque certo che la comunione con Cristo sia molto più forte di qualsiasi incomprensione, esistente, «e sa sempre ricreare l’indispensabile amore tra i fratelli».

La speranza offerta dal Giubileo e dal Pontificato di Leone XIV si avvicina al cuore di ogni uomo e donna di Chiesa, invitando tutti i fedeli a «comunicare santità» e a testimoniare il desiderio e la passione di fede: nonostante i tanti limiti umani di cui è piena anche la Santa Chiesa di Dio, essa è una vera «casa libera da interessi individuali che non smette di interrogarsi sul vero interesse di ciascuno».

È proprio la presenza di Dio che chiama, secondo Zuppi, la tenerezza e la forza al contempo di prendere sul serio sempre la propria vocazione: il cardinale ammette di conoscere molto bene il malessere che «molti di noi portano nel cuore», una fatica nel portare avanti il servizio sacerdotale, a volte anche con «scetticismo e amarezza».

Davanti a tempi cupi serve però la gioia di fede da vivere e da comunicare, un modo per riscoprire l’amore cristiano e affrontare tutti i dubbi e i timori: l’invito così alla comunione è il passo finale della lettera di Zuppi all’Arcidiocesi, in quanto la Chiesa non è una riunione di “azionisti” ma una comunità che «gratuitamente restituisce e spende con cura e dedizione quanto ha ricevuto».

Davanti a quella “fine della cristianità” che lo stesso Arcivescovo ha teorizzato di recente parlando alla presentazione del libro di Aldo Cazzullo, non occorre spaventarsi più di tanto: è un percorso che va verificato e affrontato, non ignorato, questo perché non si può cambiare la Chiesa senza i preti e al contempo «dobbiamo noi essere i primi a cambiare per poter presiedere nella comunione e attrarre tanti al bene e alla santità» di vivere come Cristo.