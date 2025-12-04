La Chiesa Italiana e il rapporto con il Governo: il Card. Zuppi plaude alle iniziative sugli oratori e alla posizione sulla pace. “La CEI non è opposizione”

Il prossimo sabato 13 dicembre 2025 ad Atreju, per dialogare su rivoluzione e sussidiarietà per il welfare, sarà presente anche il cardinale Matteo Maria Zuppi, a dimostrazione – come racconta l’arcivescovo di Bologna nell’intervista al “Giornale” – del fatto che la Chiesa italiana non può affatto definirsi “all’opposizione” del Governo Meloni. Sebbene con vedute molto diverse su migranti e 8Xmille, su altri temi – dalle politiche familiari all’attenzione per gli oratori – i vescovi italiani plaudono ad alcune iniziative della maggioranza, sempre attenti a non entrare nelle dinamiche politiche (come giusto che sia) ma “limitandosi” a dialogare e confrontarsi sui grandi temi della quotidianità.

Dopo le parole incoraggianti di Papa Leone XIV che scommette sul ruolo di mediazione dell’Italia nei negoziati di pace in Ucraina, il Presidente della CEI smentisce che vi possa essere nella Chiesa italiana una sorta di opposizione alle iniziative del Centrodestra: «abbiano un ottimo rapporto col Governo», e vi è da tempo ormai una buona collaborazione su diversi dossier, come sempre accade con qualsiasi ‘colore’ sia presente a Palazzo Chigi. Secondo Zuppi, le iniziative del Consiglio dei Ministri sugli oratori – con i fondi triplicati in Manovra per le realtà che fungono da veri «antidoti comunitari alla solitudine giovanile» – sono da premiare, in quanto «importantissimi per la promozione umana e anche per l’evangelizzazione».

Restano poi altri campi dove la libertà della Chiesa viene esercitata in pieno nella critica e nel confronto con i vari Governi su diversi temi chiave, ma questo non dve stupire né far gridare di volta in volta a “baciapile” o al contrario, “opposizione” delle varie maggioranze che si avvicendano a Palazzo Chigi.

Ad esempio sui migranti, la linea della Chiesa di Zuppi e di Francesco si è spesso differenziata dalle riforme del Centrodestra, anche se un punto di contatto profondo resta quello di combattere l’illegalità che organizza i flussi migratori illegali, «serve invece preservare il diritto a restare nella propria terra» oltre ad aiutare chi è già arrivato (e spesso è proprio tramite i fondi dell’8XMille si riesce a sostenere i vari migranti in arrivo nel nostro Paese).

FEDE, LAICITÀ E PRESEPE: IL MONITO DELLA CEI DAVANTI ALLE (SOLITE) POLEMICHE

In dialogo con il viceministro del Lavoro Maria Teresa Bellucci, la presenza di Zuppi ad Atreju sarà l’occasione per ribadire ancora più da vicino le istanze della dottrina sociale della Chiesa, elemento a cui tiene moltissimo lo stesso Papa Leone XIV. In merito alla possibilità che realmente il nostro Paese possa farsi da tramite per i colloqui di pace rappresenta per il cardinale Zuppi – che ricordiamo essere stato nominato da Francesco come inviato speciale per la pace in Ucraina – un’occasione importante, «tutti devono fare uno sforzo, compresa l’Europa», come la Chiesa che già da San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ha sempre posto la fine di ogni conflitto come principale punto di monito.

Non vi sono “due” Chiese, tipo quella di Leone e quella di Zuppi, con il cardinale che allontana tale semplificazione e racconta al “Giornale” al sua versione, «nella Chiesa non vige il pensiero unico ma un unico Vangelo! L’unità la fa sempre il Papa. E io credo nella comunione». Nell’Avvento ormai cominciato, anche quest’anno si affacciano all’orizzonte le sempiterne polemiche sulla presenza o meno di elementi della tradizione cristiana nelle scuole e nei luoghi pubblici: e così dopo che alcune scuole sono tornate a vietare il presepe e ogni riferimento al Natale, è il capo della Chiesa italiana a rispondere nel merito a coloro che ritengono sia un principio di laicità escludere gli elementi della nostra tradizione.

Ripartendo dalla lettera di Papa Francesco del 2019 sul valore del presepe (ecco qui la “Admirabile signum”, ndr), Zuppi ricorda come vi sia una forte tentazione sempre a ritenere che l’accoglienza delle altre culture e tradizioni possa ottenersi svuotando la nostra, «come se quell’identità si contrapponesse ad altre identità o significasse prevaricazione e mancanza di rispetto». Eliminare il presepe infatti non favorisce il dialogo né l’apertura e l’inclusione: se per i cristiani la rappresentazione della Natività è una autentica contemplazione della presenza di Dio nella vita, per altri può significare comunque un segno di umanità e di umiltà.

Secondo il Presidente della CEI, il presepe non deve essere usato come “clava” della nostra tradizione, ma altrettanto toglierlo significa non aver compreso che il dialogo ha bisogno di vere identità in poco, «non bisogna scolorirsi per poter dialogare con gli altri». Il punto è proprio l’opposto per Zuppi, occorre oggi più che mai essere credenti imparando a vivere assieme con tutti, come dei veri fratelli.