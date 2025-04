“LA CHIESA APERTA A TUTTI”: L’INTRODUZIONE DEL CARDINALE ZUPPI E LA SOCIETÀ “MALATA”

Nel quadro generale di una Chiesa italiana ancora profondamente raccolta a fianco a Papa Francesco per accompagnarlo spiritualmente alla piena guarigione dopo il grande spavento delle scorse settimane, si è riunita ieri aprendo i lavori la Seconda Assemblea Sinodale della Conferenza Episcopale Italiana: è stato il Presidente della CEI e arcivescovo di Bologna, Card. Matteo Maria Zuppi, a tenere l’introduzione iniziale, con i prossimi giorni dove si alterneranno gruppi di lavoro, interventi e riflessioni sullo stato di questi 4 anni anni d cammino sinodale della Chiesa in Italia.

Come sta Papa Francesco, bollettino Vaticano dopo lastra/ “Lievi miglioramenti, resta infezione polmonare”

Nell’anno del Giubileo, la Chiesa riceve il dono dello Spirito Santo con la liberazione da pessimismo e fatalismo che riempiono il nostro mondo moderno: la gioia comunicata dal Cristo, tanto duemila anni fa quanto oggi, è quanto di più centrale si possa invitare e dedicare al prossimo, «una Chiesa che si pensa insieme e procede nel cammino per la gioia che vogliamo raggiunga tutti». Il cardinale Zuppi richiama alla necessità di tornare costruttori di relazioni, di comunità e di famiglie, nell’inverno demografico più duro della storia dell’umanità: la gioia cristiana non è un inno irenista o naïf, non è uno staccarsi dalla cupa realtà quotidiana che ogni giorno gli scenari internazionali ci costringono a guardare.

Prosperi (CL): “riarmo UE è contro la pace”/ Risposta al Corriere: “neutrali? Guerra non è unico scenario”

Come ripete il presidente dei vescovi italiani, il cammino sinodale può farci riscoprire come il senso di comunità è prima di tutto la cifra voluta da Gesù per incontrare e testimoniare la Verità: la nostra gioia non è piena perché il cristianesimo mette a disposizione “tutte le risposte”. Con la fede in Gesù si può invece tendere ad una vera felicità già in Terra proprio in quanto «siamo in cammino dietro a Cristo, forse più poveri ma con dei compagni di strada».

Con l’obiettivo di far «scorrere nelle vene della società» la parola di Dio, l’Assemblea Sinodale della CEI si prefigge l’importante compito – seguendo le indicazioni del Sinodo sulla Sinodalità celebrato in autunno da Papa Francesco – di non rassegnarsi davanti alla «realtà malata della società» di oggi, confusa tra il non sapere cosa dare e spesso anche cosa dire.

ANGELUS PAPA FRANCESCO OGGI 30 MARZO 2025/ Testo scritto Vaticano: “sperimento guarigione in animo e corpo”

PAPA FRANCESCO SCRIVE AI VESCOVI PER L’ASSEMBLEA SINODALE: “CON LA MALATTIA RISCOPRO COME DIO NON CI LASCIA MAI SOLI”

L’augurio finale del cardinale Zuppi è quello di procedere, dopo questa seconda Assemblea Sinodale, ad una rinnovata apertura della Chiesa cattolica italiana verso una comunità sempre più aperta, ricca e piena di umanità e della compagna di Dio. All’inizio dei lavori apertisi il 31 marzo 2025 in Vaticano, i vescovi italiani hanno ricevuto il messaggio di Papa Francesco dalla convalescenza della vicina Casa Santa Marta.

Dopo aver assistito da remoto agli esercizi spirituali di Quaresima della Curia Vaticana, il Santo Padre ha voluto scrivere di proprio pugno il messaggio di augurio e benvenuto a tutti i componenti dell’importante Assemblea Sinodale ringraziando tutti per la vicinanza e le preghiere durante la lunga fase di ricovero per la polmonite bilaterale. Fissando il tema della gioia piena, l’invito del Pontefice è quello di non abbandonarsi mai ad una gioia “banale” e solitaria, in quanto la felicità cristiana «non è mai esclusiva, ma inclusiva per tutti».

È un continuo dono di Dio la “gioia piena”, e non è affatto una allegria facile e ingenua: come ribadisce Papa Francesco nel messaggio a Zuppi e all’intera Assembla sul Sinodo della CEI, la gioia cristiana non nasce da soluzioni “comode” ai problemi dell’oggi, non evita in alcun modo la croce, ma semmai «sgorga dalla certezza che il Signore non ci lascia mai soli».

Parlando della sua stretta vicenda personale di questi difficili giorni di malattia, il Santo Padre si guarda appena indietro e ricorda come durante il ricovero e la convalescenza ha fatto nuovamente esperienza del fatto che Cristo non abbandona mai niente e nessuno. In forza di questo, l’augurio del Papa per le Chiese d’Italia è di lasciarsi sempre guidare dall’armonia creativa che si genera e si crea ogni giorno dalla grazia dello Spirito Santo.