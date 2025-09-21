Il cardinale Matteo Maria Zuppi si è appellato alle Parrocchie affinché tornino a essere luoghi di preghiera, amore, pace ed educazione

Guardando direttamente a quello che dovrebbe essere il cuore pulsante di quella comunità che è chiamato a guidare – ovvero le Parrocchie – recentemente il cardinale, presidente della CEI e arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi ha lanciato un allarmante messaggio sullo stato sempre più precario in cui versa la Chiesa, soggetta – come il resto della società – a una vera e propria perdita di quel senso che la caratterizzava.

Non a caso, Zuppi nel suo messaggio alle Parrocchie – riportato dal Corriere – mette in guardia i colleghi dai rischi di una società in cui manca “l’amore, il rispetto, la protezione della vita, la compagnia [e] la pace”, in un ambiente sociale che ormai sembra quasi “opporsi alla preghiera” svuotando i luoghi in cui – un tempo – era predominante e rendendo l’intera comunità cristiana una sorta di “condominio dove ognuno vive per conto suo“.

L’appello del cardinale Matteo Maria Zuppi: “La Chiesa e le Parrocchie devono tornare a essere case della pace”

L’invito – o forse l’appello – del cardinale Matteo Maria Zuppi è chiaro e verte attorno alla necessità di “ricostruire” quella comunità, superando l’attualità in cui le Chiese sembrano essere solamente aggregatori di “attività” senza un reale senso, senza alcuna concreta “priorità” com’era – un tempo – la preghiera e l’ascolto della parola del Signore a favore di una società in cui “tutto è importante” e al contempo “nulla [è] necessario” al di fuori della “propria tranquillità” e di “ragioni” futili che siamo diventati “maestri a difendere”.

L’aridità sociale e quella “interiore” secondo Zuppi finiscono per rendere la “vita ecclesiastica” poco altro che “fredda burocrazia” ed è in questo contesto che i suoi colleghi dovrebbero “riaprire” e riscoprire “la Bibbia” per rispolverare quel “dialogo con Dio” che sembra ormai ampiamente carente; tutto nella speranza che la Chiesa diventi (o ritorni) luogo in cui “promuovere l’educazione alla non violenza”, in cui risolvere “i conflitti locali” e in cui trasformare “la pausa dell’altro in (..) incontro”; vere e proprie – conclude Zuppi – “case della pace“.