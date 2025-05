L’APPELLO DELLA CHIESA ITALIANA PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE E UCRAINO: “RISPETTARE SEMPRE DIRITTI E AIUTI UMANITARI”

Si è aperta a Roma la nuova sessione straordinaria del Consiglio Permanente della CEI che tra oggi e domani preparerà le prossime tappe verso la Terza Assemblea Sinodale, rinviata ad ottobre dopo alcune interlocuzioni ulteriori emerse nelle ultime riunioni: è come sempre il Presidente dei vescovi italiani, il cardinale Matteo Maria Zuppi, ad aprire il Consiglio con l’introduzione sui temi affrontati tra i più svariati. Dall’urgenza della pace – in Medio Oriente e in Ucraina, prima di tutto – al nuovo magistero di Papa Leone XIV, con progetti e testimonianze per un (sincero e concreto) futuro di comunione e non di divisioni.

Davanti però agli scenari inquietanti e preoccupanti che giungono dalle guerre globali, l’arcivescovo di Bologna mette subito in guardia la necessità che la comunità internazionale non dimentichi mai i diritti umanitari e gli aiuti alle popolazioni in sofferenza: Zuppi chiede il pieno rispetto del «diritto internazionale umanitario», appellandosi al Governo di Israele per favorire un accesso senza restrizioni degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Il Presidente CEI aprendo i lavori del Consiglio Permanente ha poi ricordato l’appello fatto da Papa Prevost durante la recente Udienza Generale: davanti alla situazione «dolorosa e preoccupante» a Gaza, il rinnovo è per porre subito fine allo straziante “prezzo” pagato da bambini, anziani e malati sempre più affamati e feriti.

Il Card. Zuppi ricorda come la Chiesa debba in ogni circostanza e occasione rappresentare una promozione autentica «al dialogo»: nello specifico della guerra in Medio Oriente, la soluzione dei “due popoli, due Stati” resta la richiesta principale per risolvere il conflitto ormai pluridecennale. Da Gaza all’Ucraina, per il responsabile della missione di pace speciale (affidatagli da Papa Francesco, ndr) occorre che il dialogo sia sempre più rafforzato: dopo la proposta di Papa Leone XIV di ospitare i negoziati in Vaticano il futuro prossimo è ancora avvolto nell’oscurità e nell’incertezza, dove però la Chiesa di Cristo ha il compito (e la vocazione) di favorire le parti al dialogo, permettendo «una pace giusta e sicura».

L’INTRODUZIONE AL CONSIGLIO PERMANENTE CEI: LA COMUNIONE CON IL PAPA AL TEMA CHIAVE DEL FINE VITA

In un momento particolarmente complesso e ricco di novità per la Chiesa Cattolica, italiana e mondiale, con l’elezione del Santo Padre Leone XIV, il cardinale Zuppi agli altri vescovi CEI ribadisce l’evidenza del dono dello Spirito per la presenza di Gesù «attraverso la guida del Buon Pastore». La Chiesa ha trovato la sua nuova guida con il Papa che viene dalle Americhe, incarnando uno spirito innovativo dedito a dottrina e missione contemporaneamente: dall’universalità ricercata di Papa Francesco allo spirito di comunione voluto fin dai suoi primi discorsi e cerimonie dal Pontefice Prevost, il quale tra l’altro incontrerà la Conferenza Episcopale Italiana il prossimo 17 giugno 2025.

È proprio seguendo l’impronta di comunione e pace invocata da Papa Leone XIV che è possibile ricostruire una vera architettura pacifica globale: l’Europa in questo senso, certifica ancora Zuppi aprendo il Consiglio Permanente, deve ritrovare il proprio fondamento non più solo su diritti individuali o burocrazia, ma «il fondamento sulla difesa della persona come valore inscindibile», in relazione costante con la comunità. La Chiesa è chiamate a tessere sempre relazioni, dialoghi e occasioni di pace. Davanti al tema complesso della difesa della vita, il Presidente della CEI fa riferimento alle recenti sentenze della Corte Costituzionale in merito al complesso e intricato dossier del “Fine Vita”.

Servono interventi «che tutelino nel miglior modo possibile la vita, favoriscano l’accompagnamento e la cura nella malattia», sottoscrive Zuppi ricordando il parere della Presidenza CEI del 19 febbraio scorso, aggiungendo come le cure palliative debbano essere il vero fine della politica in materia di “suicidio assistito”, l’incontrario di chi vorrebbe invece perseguire un “diritto alla morte”. I pazienti e i malati non devono mai essere abbandonati e per questo l’invito al Parlamento è quello di produrre una legislazione che si prenda carico con il SSN di ognuno che «versa in situazioni di grave sofferenza». Il motivo è molto semplice, occorre seguire (liberamente) quel Vangelo della Vita che è il vero cuore del messaggio di Gesù nella storia.