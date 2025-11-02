La fine della cristianità, la centralità di Cristo e le "profezie" di Benedetto XVI, Francesco e Papa Leone XIV: l'intervento del cardinale Zuppi

CHE LA CHIESA SIA IN CRISI NON LO SI SCOPRE ORA: LA LUCIDA ANALISI DEL CARDINALE ZUPPI (E LO SPUNTO DI SPERANZA)

Molto lucida, anche spiazzante, l’analisi condotta dal cardinale Matteo Maria Zuppi nel suo recente intervento alla presentazione del nuovo libro di Aldo Cazzullo sulla figura di San Francesco: la cristianità, la centralità della Chiesa Cattolica nel mondo contemporaneo, è in profonda crisi se non proprio al termine ultimo della sua parabola. Questo però non significa che il cristianesimo come fede, la sequela a Cristo, è destinata a soccombere, anzi tutt’altro.

Tanto come San Francesco nel 1200, quanto Papa Francesco negli ultimi anni, hanno affrontato e compreso «la fine della cristianità, non hanno finta che non fosse così»: secondo il Presidente della CEI, oggi siamo decisamente alla fine della cristianità come è stata intesa in senso occidentale e moderno, ma non si può certo scoprirlo ora.

Ecco, prosegue Zuppi a fianco del giornalista Cazzullo (come emerge dai video dell’evento riportati dal “Corriere della Sera”), con la fine della cristianità «non si intende la fine del Cristianesimo». Esiste un lavoro alacre e profondo che serve per “ricostruire” la Chiesa, ovvero ricostruire le varie comunità sparse nel mondo, ed è così che è possibile riscoprire di essere cristiani: «questa è l’eredità di Papa Francesco ed è ciò che sta facendo Papa Leone XIV proprio oggi».

DA BENEDETTO A FRANCESCO E ORA A LEONE: COME LA CHIESA DI CRISTO NON FINISCE NONOSTANTE TUTTO

Come già aveva previsto l’allora professore Joseph Ratzinger, poi divenuto Papa Benedetto XVI, la Chiesa sarebbe dovuta tornare alle origini, un «piccolo gregge di credenti»: era il 1969 e con una “profezia” poi incredibilmente avveratasi, il futuro Papa Emerito aveva già compreso che una Chiesa destinata a “piacere” al mondo e a considerarsi solo politica, avrebbe portato la crisi estrema dell’istituzione. Ma è proprio in quel frangente che Ratzinger sottolineava come nel suo punto più buio la Chiesa sarebbe risorta: «Sarà più piccola ma anche più santa. Perché non sarà più la Chiesa di chi cerca di piacere al mondo, ma la Chiesa dei fedeli a Dio».

Papa Francesco nel suo delirare la fine della cristianità – come ha richiamato il cardinale Zuppi – parte da quell’assunto, da quella “profezia dimenticata”, per illuminare le genti e i popoli davanti ai rischi della modernità: e oggi Papa Leone XIV, con il mite coraggio di fede, non fa che ricostruire mattone su mattone la grande compagnia di Cristo. Non importa su quanti numeri, non importa se sarà vista come poco “incidente” o efficace nel mondo, sarà però la Chiesa di Cristo, la «Chiesa di fede» che preconizzava quel professore tedesco di teologia nel lontanissimo 1969.

La cristianità può finire, ma non il cristianesimo: e questo può avvenire solo perché è Cristo, è Dio colui che ha iniziativa nel mondo e sul mondo. San Francesco lo aveva ben compreso 800 anni fa, ma la Chiesa ha dovuto passare tutte le ere e le crisi globali per poter nuovamente avere quell’input di preghiera e azione che oggi con Papa Leone XIV rimette al centro il vero fulcro della fede. «La persona è relazione, il Cammino delle Chiese cresce con la centralità di Gesù, la visione antropologica è strumento essenziale per il cammino pastorale», ha ribadito il Santo Padre, ripreso da Zuppi nelle sue conclusioni della Terza Assemblea sinodale.