Zurich rimuove la “Z” dal logo “Simbolo di sostegno alla Russia”/ “Mal interpretato”

La compagnia di assicurazione Zurich ha deciso di rimuovere dal proprio logo la famosa “Z”. La lettera, solitamente di colore bianco iscritta in un cerchio azzurro, la si trova poco prima del nome “Zurich” nelle varie sedi dell’azienda, ma alla luce del conflitto ucraino-russo l’assicurazione ha deciso di rimuoverla per evitare fraintendimenti. La Z, infatti, è il simbolo dell’esercito di Putin, spesso e volentieri dipinto sui carri armati dei russi che stanno devastando l’Ucraina.

Come ricorda Il Giornale nella sua edizione online, si tratta di una semplice lettera che fino a poco tempo fa aveva poco valenza, ma ora viene associata, volente o nolente, alla Russia, di conseguenza Zurich Insurance Group, colosso svizzero delle assicurazioni, ha deciso di fare una sorta di “rebranding”. Zurich del resto si è già schierata pubblicamente a fianco di Kiev ed ora ha appunto deciso di modificare la propria immagine social.

ZURICH RIMUOVE LA Z DAL SUO LOGO: TANTE LE INIZIATIVE PRO UCRAINA

Si tratta, almeno stando a quanto circola, di una modifica durerà solamente per tutta la durata del conflitto, anche se non è da escludere che la “Z” possa sparire definitivamente anche una volta cessato il fuoco. “Stiamo momentaneamente rimuovendo l’uso della lettera ‘Z’ dai social, dove appare isolata e potrebbe essere interpretata erroneamente. Stiamo monitorando da vicino la situazione e intraprenderemo ulteriori azioni se e quando necessario”, ha fatto sapere la Zurich, esternando quindi la sua presa di posizione importante, che va ad unirsi a quanto fatto in un passato recente, quando la compagnia aveva comunicato di non voler più accettare clienti sul territorio della Russia. Infine, ricorda sempre il Giornale, la fondazione Zurich aveva aperto qualche settimana fa una raccolta benefica in favore delle popolazioni colpite dalla guerra. Una serie di iniziative lodevoli che vanno ad aggiungersi alle tante portate avanti in questo mese di guerra da numerose aziende anche di spicco, tutte ovviamente in favore della causa ucraina.

