Video/ Napoli Milan (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 13^ giornata)

Video Napoli Milan (2-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 18 novembre, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A

19 novembre 2017 Umberto Tessier

Video Napoli Milan (LaPresse)

Il Napoli piega il Milan per due reti ad uno e rimane in testa alla graduatoria. Andiamo ora a scoprire le statistiche della partita. Il Milan vince la sfida riguardo il possesso palla, 56% contro il 46% del Napoli. Tre le parate di Reina contro le otto di Donnarumma tra cui tre decisive. Il Napoli ha tirato invece dodici volte in porta contro i quattro tentativi del Milan. Curiosa la statistica sui lanci lunghi con il Napoli a quota quattordici contro i quarantaquattro tentativi del Milan. Passiamo ora alle statistiche individuali. Lorenzo Insigne ha tirato in porta quattro volte primeggiando anche sugli assist totali, tre, e occasioni da gol, sempre tre. Koulobaly ha recuperato ben dieci palloni seguito da Musacchio con otto. Dries Mertens ha perso ben dieci palloni seguito da Locatelli con otto. I numeri legittimano la vittoria del Napoli.

LE DICHIARAZIONI DI NAPOLI-MILAN

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Milan Vincenzo Montella che ha analizzato la sconfitta contro il Napoli, sesta stagionale: "Quando si perde si sta male, sicuramente questa è una partita che nell’analisi deve essere positiva. Stiamo migliorando nelle varie fasi, dobbiamo migliorare in tante alte. Affrontavamo una squadra che nelle ultime 30 partite ha fatto 100 punti, quindi non era facile. Ci siamo un po’ allungati e il Napoli ha avuto la qualità di punirci. Abbiamo concluso poco anche se abbiamo dato l’idea di poter fare gol. Poteva venire forse un pareggio. Oggi la squadra ha dato tutto, dimostrando anche una crescita di mentalità. Oggi dopo il gol subito ha reagito, quindi sono ottimista. Sapevamo che per arrivare a questo livello serve tempo. È vero che abbiamo perso, ma ci stiamo avvicinando alle grandi. Dobbiamo migliorare l’interpretazione dei momenti della partita che ti fanno fare la differenza". Maurizio Sarri è soddisfatto della vittoria, queste le parole rilasciate a Premium Sport: "Non si sa mai se il cinismo sia una dote o una fortuna, ma non credo sia stata una gara fortunata. Siamo stati meno brillanti rispetto al solito, ma abbiamo concesso pochissimo ed abbiamo creato le stesse palle gol che creiamo quando siamo brillanti. Non abbiamo concesso molto, dispiace per il gol subito nel finale sul tiro dalla distanza, ma è capitato. Insigne? Un allenatore è la somma delle proprie esperienze, si sapeva che Ventura giocava con le due punte e non mi piace la pressione mediatica nei suoi confronti. Quando si perde è colpa di tutti. Hamsik l’anno scorso fece un girone di andata normale ed un girone di ritorno straordinario, è difficile pensarlo su dodici mesi a quei livelli. Nel primo tempo ero molto contento devo dire della sua prestazione. Mario Rui? Ha fatto bene, è in una fase dove non riesce ad avere un lungo minutaggio, ma fin quando è stato bene nel primo tempo ha fatto una buona partita, riuscendo anche a proporsi. E’ molto diverso da Faouzi, ma sicuramente a livello di palleggio può darci una mano".

IL VIDEO DI NAPOLI MILAN: GLI HIGHLIGHTS E I GOL

