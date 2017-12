Video/ Roma Torino (1-2): highlights e gol della partita (Coppa Italia ottavi)

Video Roma Torino (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita di Coppa Italia. Giallorossi incredibilmente eliminati da De Silvestri ed Edera, Dzeko sbaglia un rigore

21 dicembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Roma Torino (1-2) Coppa Italia (Foto LaPresse)

Allo Stadio Olimpico il Torino ottiene un successo in trasferta per 2 a 1 sulla Roma e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. Nel primo tempo la traversa centrata dalla distanza da El Shaarawy al 31' è sinonimo del mancato vantaggio per i padroni di casa a causa della rete segnata da De Silvestri al 39', sugli sviluppi di un calcio d'angolo e propiziata dal colpo di testa del liberissimo Belotti, respinto corto da Skorupski. Nel secondo tempo un'altra occasione di El Shaarawy ed il palo colpito dalla deviazione area di Schick al 67' sono seguiti dal raddoppio dei piemontesi con Edera, ispirato al 72' dal neo entrato Berenguer. Il bosniaco Dzeko, pure lui appena inserito, fallisce invece un calcio di rigore, concesso per fallo di Moretti sull'ex blucerchiato, quando Milinkovic-Savic para il suo tiro dal dischetto al 77'. Ci pensa quindi proprio Schick a riaprire i giochi all'85' su assist di Dzeko, mancando tuttavia il definitivo aggancio per gli eventuali tempi supplementari. Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come, sebbene il Torino abbia sudato per aggiudicarsi questa vittoria, la Roma avrebbe dovuto raccogliere qualcosa in più rispetto a quanto realizzato, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 65%, supportato da un maggior numero di palloni recupeati, 39 a 38 con 7 per Juan Jesus, Bruno Peres ed Acquah, nonostante il 47 a 38 nelle palle perse, 8 a testa per El Shaarawy ed Edera. Dal punto di vista offensivo i capitolini hanno totalizzato un numero superiore di conclusioni, 21 a 10 delle quali 13 a 7 nello specchio della porta, 3 ciascuno per Dzeko, El Shaarawy e Schick, oltre al 14 a 8 nelle occasioni da goal, 4 di Schick. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, la Roma è stata più fallosa visto il 13 a 11 negli interventi irregolari commessi, 3 per Gonalons, e l'arbitro Calvarese della sezione di Teramo ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Gonalons da un lato, Niang e Moretti dall'altro.

LE DICHIARAZIONI

Al termine dell'incontro l'attaccante del Torino Andrea Belotti ha rilasciato alcune dichiarazioni al microfono di Amedeo Goria per Rai Sport spiegando: "Abbiamo fatto una grande partita tutti insieme, siamo riusciti a passare il turno e stasera andremo a prenderci quello che ci spetta: ovvio che giocare anche il derby sarebbe una partita fantastica però intanto ci godiamo questa grandissima vittoria contro una grandissima squadra. Purtroppo ho avuto un infortunio che mi ha tenuto fermo però adesso è da un po' di partite che sto giocando con continuità, ho ripreso la forma fisica e quindi sono contento così."

