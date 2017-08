Probabili formazioni/ Shkendija Milan: diretta tv, orario, le ultime notizie (Europa League 2017-2018)

Probabili formazioni Shkendija Milan, Europa League (Foto LaPresse)

Shkendija Milan è una sorta di formalità per i rossoneri: nel ritorno dei playoff di Europa League 2017-2018 si riparte dal 6-0 con cui la squadra di Vincenzo Montella ha vinto una settimana fa, archiviando senza discussioni la qualificazione alla fase a gironi. Forte di questo risultato, il Milan va in Macedonia per una partita nella quale potrà sperimentare nuove soluzioni tattiche e preparare al meglio, senza pressioni, la prossima gara di campionato. Vista dal lato dello Shkendija, questa sfida rappresenta comunque l’occasione per salutare l’Europa in maniera dignitosa, provando a prendersi la vittoria o anche solo a segnare un gol. Andiamo allora a studiare le possibili scelte dei due allenatori, leggendo in maniera approfondita le probabili formazioni di Shkendija-Milan.

FORMAZIONI SHKENDIJA: LE SCELTE DI OSMANI

Lo Shkendija ha ormai ben poco da perdere: la formazione messa in campo da Qatip Osmani dunque potrebbe comunque essere quella titolare, a caccia di una vittoria che sarebbe in ogni caso di prestigio. In porta Zahov, con una linea difensiva nella quale Teqja potrebbe essere l’unica novità andando a prendere il posto di Cuculi, con Bejtulai confermato al centro e i due terzini che dovrebbero essere ancora Todorovski e Celikovic. A centrocampo Alimi e Totre sono ancora i favoriti per la cerniera di protezione; sugli esterni Radeski e Abdurahimi sono nuovamente pronti a giocare, insieme a capitan Hasani che resta favorito su Zejnulai che, all’occorrenza, potrebbe prendere il posto di uno dei due esterni. Davanti a tutti Besart Ibraimi, protagonista di un ottimo avvio di stagione e chiamato a lasciare un’ultimo segno sui turni preliminari di Europa League (dove ha già segnato 5 gol).

FORMAZIONI MILAN: IL TURNOVER DI MONTELLA

Ovviamente Vincenzo Montella farà ampio turnover, ma sempre con un occhio di riguardo alle partite che verranno e all’amalgama da cercare. La difesa potrebbe cambiare quasi del tutto rispetto a Crotone: sulle fasce siamo pronti a vedere all’opera Abate e Calabria (favorito su Antonelli), al centro fuori Bonucci con Cristian Zapata e Gustavo Gomez che potrebbe essere titolare al posto di Musacchio. In porta dovrebbe comunque giocare Gigio Donnarumma; a centrocampo spazio a Montolivo in cabina di regia, qui la coperta è leggermente più corta e allora uno tra Kessie e Calhanoglu potrebbe comunque essere confermato tra i titolari, l’unica alternativa per Montella risponde al nome di José Mauri, che può giocare sia come perno centrale che come interno. Nel tridente offensivo possibile conferma per André Silva, che non ha giocato a Crotone; come sempre il portoghese si gioca una maglia con Cutrone (aspettando Kalinic), sugli esterni Suso e Borini saranno probabilmente chiamati agli straordinari viste le indisponibilità, a meno che Montella non decida di schierare Niang (che sembra sul piede di partenza ma potrebbe restare).

COME VEDERE SHKENDIJA MILAN IN DIRETTA TV

Shkendija Milan sarà visibile in chiaro per tutti: la partita sarà infatti trasmessa in diretta tv su Tv8. Inoltre gli abbonati alla televisione satellitare potranno gustarsi la sfida di Europa League sui canali Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1.

IL TABELLINO

SHKENDIJA (4-2-3-1): 1 Zahov; 77 Todorovski, 4 Bejtulai, 21 Teqja, 13 Celikovic; 5 Alimi, 8 Totre; 14 Radeski, 10 Hasani, 90 Abdurahimi; 7 B. Ibraimi

A disposizione: 30 Avdyli, 16 Murati, 6 Cuculi, 19 Bojku, 22 Fazlagikj, 17 Zejnulai, 25 Sheftiti

Allenatore: Qatip Osmani

Squalificati: -

Indisponibili: Vujcic

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 20 Abate, 17 C. Zapata, 22 Musacchio, 2 Calabria; 18 Montolivo, 4 José Mauri, 10 Calhanoglu; 8 Suso, 9 André Silva, 11 Borini

A disposizione: 30 Storari, 12 A. Conti, 19 Bonucci, 31 Antonelli, 79 Kessie, 73 Locatelli, 63 Cutrone

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: A. Romagnoli, Lucas Biglia, Bonaventura

© Riproduzione Riservata.