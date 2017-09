Video/ Vardar Zenit (0-5): highlights e i gol della partita (Europa League girone L)

Video Vardar Zenit (LaPresse)

Esordio spettacolare per lo Zenit di Roberto Mancini che all'Arena "Filippo II" di Skopje asfalta il Vardar, la formazione russa si impone per 5 a 0 e sale a 3 punti nella classifica del gruppo L di Europa League 2017-18, a pari merito con la Real Sociedad che ha battuto il Rosenborg per 4 a 0. L'equilibrio dura solamente 6 minuti, su calcio d'angolo Noboa dalla bandierina pesca Kokorin che di testa trafigge Gacevski e sblocca la contesa. Gli ospiti insistono con Ivanovic che sempre su corner sfiora il bersaglio grosso col pallone che esce di poco a lato, al 20' arriva la doppietta di Kokorin che firma la rete del raddoppio, a questo punto è Dzyuba a cercare la gloria personale, trovandola al secondo tentativo su assist dello stesso Kokorin per il 3 a 0. Piove sul bagnato per la squadra di Janevski che poco prima dell'intervallo perde Brdarovski per un infortunio al ginocchio, il numero 77 del Vardar nel tentativo (vano) di evitare lo 0-3 si schianta sul palo facendosi molto male, viene portato via in barella tra le lacrime di dolore.

LA RIPRESA

Nella ripresa lo Zenit abbassa giustamente i ritmi per non stancarsi troppo in vista dei successivi impegni, Nikolov e Barseghyan provano a regalare alla formazione macedone almeno il gl della bandiera ma Lunev fa buona guardia tra i pali. Dall'altra parte vanno a segno Ivanovic e Rigoni con in mezzo il gol annullato a Dzyuba per una evidente posizione di offside. Alla fine il 5 a 0 va quasi stretto allo Zenit che si è rivelato troppo forte per questo Vardar, impressione confermata dalle statistiche dove si evince come gli ospiti, a parità di tiri in porta (5 a 5) siano stati decisamente più cinici e concreti degli avversari, con il 53% di possesso palla, l'89% di precisione nei passaggi e i 41 palloni recuperati.

