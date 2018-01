Video/ Empoli-Ternana (2-1): highlights e i gol della partita (Serie B 22^ giornata)

Video Empoli Ternana (risultato finale 2-1): highlights e i gol della partita valida nella 22^ giornata della Serie B. Successo toscano al Castellani.

21 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Empoll Ternana (LaPresse)

Per l'Empoli era fondamentale battere la Ternana per non perdere contatto dalle prime due posizioni della classifica, al Castellani arrivano i tre punti al termine di una gara tutt'altro che scontata: i padroni di casa hanno avuto bisogno dell'eurogol di Castagnetti per imporsi, la squadra di Pochesci ha tenuto duro fino a pochi minuti dal novantesimo, sfiorando anche il colpaccio con Tremolada che sull'1-1 si divora un gol grosso come una casa sparando il pallone alle stelle quando era tutto solo davanti a Provedel. Merita una menzione particolare l'estremo difensore dell'Empoli che nel finale ha salvato letteralmente il risultato con una parata spettacolare sullo stesso Tremolada e che ha consentito alla squadra di Andreazzoli di ottenere la seconda vittoria di fila nonostante alcune decisioni arbitrali dubbie, in particolare quella che ha portato al calcio di rigore in favore dei rossoverdi. Nel primo tempo, infatti, dopo che i padroni di casa si erano portati in vantaggio grazie al 12^ centro in campionato di Alfredo Donnarumma, l'arbitro Pillitteri ha concesso un calcio di rigore alla Ternana per un presunto fallo di mano di Zajc: il trequartista dell'Empoli, in realtà, tocca con la coscia il pallone che poi rimbalza sul braccio, a rigor di regolamento questo non è mai penalty ma il direttore di gara prende un abbaglio e indica il dischetto. Gli ospiti ringraziano con Montalto che dagli undici metri non sbaglia e pareggia i conti, nella seconda parte di gara Plizzari abbassa la saracinesca e sembra insuperabile, ci vuole dunque l'invenzione di Castagnetti che dai 35 metri trova quello che un tempo sarebbe stato definito il gol della domenica (quando giocavano tutti in contemporanea, dalla Serie A ai campetti della parrocchia). La Ternana resta di nuovo a bocca asciutta e rimane la squadra che ha vinto meno tra i cadetti, solamente tre successi per il club umbro mentre l'Empoli si conferma il miglior attacco della Serie B con 44 gol in 22 gare.

LE DICHIARAZIONI

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, nel post-gara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Alla fine del primo tempo mi sono complimentato con i ragazzi per la prestazione, non ero contento del risultato perché avremmo dovuto essere in vantaggio di due gol ma era da tempo che non mi divertivo così tanto a vedere una squadra giocare a calcio. Forse siamo stati un po' troppo leziosi nei perssi dell'area di rigore, nella ripresa abbiamo giocato solamente nella metà campo avversaria, per fortuna ci ha pensato Castagnetti a togliere le castagne dal fuoco con quel gran gol, meritavamo di vincere e sarebbe stato un vero peccato uscire dal campo senza i tre punti. Complimenti anche a Provedel che ha salvato il 2-1 nel finale con una parata strepitosa".

Queste, invece, le dichiarazioni di Sandro Pochesci, tecnico dell'Unicusano Ternana: "Mi stavo ancora domandando come avesse fatto Tremolada a sbagliare un gol così facile quando abbiamo subito l'1-2. Oggi stavamo per fare risultato contro una delle migliori squadre della Serie B, ho visto un grande Empoli e da parte nostra abbiamo cercato di non mollare mai. Con un pizzico di fortuna in più forse le cose sarebbero andate in maniera diversa. Siamo consapevoli che il nostro è un campionato di sofferenza e dovremo lottare fino all'ultima giornata".





