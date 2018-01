Video/ Reggina Paganese (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 22^ giornata)

Video Reggina Paganese (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita della 22^ giornata di Serie C. Ospiti rimasti in 9 dopo i rossi di Baccolo e Carini.

Video Reggina Paganese (LaPresse)

Chi di rigore (non) ferisce, di rigore poi alla fine perisce: dopo 90’ altalenanti e anche discretamente divertenti andati in scena allo stadio “Granillo” (semivuoto) di Reggio Calabria, è la Paganese a soccombere dagli undici metri nel finale contro una Reggina che, senza grandi meriti, è però riuscita a capitalizzare una delle poche chance avute e ha conquistato tre punti fondamentali grazie a capitan De Francesco. Che il match non sarebbe stato una passeggiata l’ha confermato l’avvio veemente dei campani (traversa di Piana al 4’) prima che il direttore di gara assegni la massima punizione per un fallo del reggino Bianchimano: sul dischetto si presenta Scarpa che, come pure nella gara di andata, viene ipnotizzato da Cucchietti. Nella ripresa, il canovaccio sembra lo stesso, anche se i calabresi stavolta salgono in cattedra, trovando però sulla loro strada un Gomis in stato di grazia che para praticamente tutto e tiene saldo lo 0-0 almeno fino all’82’, quando un fallo in area di Meroni su Tulissi, entrato solo 2’ prima, viene considerato falloso: dopo tre minuti di polemiche (“giallo” all’autore del fallo e doppia ammonizione a Baccolo che, per proteste, lascia i suoi in 10), De Francesco si incarica dell’esecuzione e stavolta batte Gomis per la rete che consente ai suoi di avvicinarsi alla zona-playoff, condannando invece la Paganese alle sabbie mobili.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match che ha visto la sua Reggina prevalere, nel finale, sulla Paganese, il tecnico di casa Agenore Maurizi ha commentato in mixed zone la prestazione dei suoi, dicendosi soddisfatto: “Bene la gara ma anche il risultato” ha esordito il tecnico amaranto, ricordando come in campo ci fossero diversi giovani e poi elogiando i nuovi acquisti che sono scesi in campo oggi al “Granillo”: “Armeno lo conoscevo benissimo, sapevo di aver fatto la scelta giusta, ma anche Hadziosmanovic ha fatto bene, e non era facile per uno della sua età avere un impatto del genere” ha continuato Maurizi che ha speso parole di elogio anche per il ritorno di Castiglia, “giocatore di esperienza e che può essere funzionale alle mie idee di gioco”. Sull’altro versante, ha parlato con la stampa Fabio De Sanzo, vice di Massimiliano Favo: il tecnico in seconda della Paganese è tornato sull’episodio del penalty che, di fatti, ha deciso la gara. “Vorrei rivedere il calcio di rigore concesso alla Reggina” ha detto, rammaricandosi poi del fatto che Cucchietti, estremo difensore degli avversari, è al secondo rigore che para a Scarpa. Infine, Sanzo ha spiegato che, a suo avviso, la Paganese meritava il vantaggio nel primo tempo ma “quando non segni, rischi di perdere queste partite, ma nella seconda parte ci siamo abbassati un po’ troppo anche se”, conclude, “se finiva 0-0 era un risultato più giusto”.

