Roma si qualifica ai quarti se.../ Champions League, i risultati utili contro lo Shakhtar

La Roma vuole qualificarsi ai quarti di finale della Champions League: nella partita di ritorno contro lo Shakhtar Donetsk i giallorossi hanno bisogno di vincere ma può bastare un 1-0

13 marzo 2018 Claudio Franceschini

La Roma cerca la qualificazione ai quarti di Champions League (Foto LaPresse)

La Roma va a caccia della qualificazione ai quarti di Champions League: martedì 13 marzo i giallorossi ripartono dalla sconfitta che hanno subito in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk, un 1-2 che la squadra di Eusebio Di Francesco ha subito in rimonta. Un risultato che però fa ben sperare: il prossimo turno per la Roma non è affatto lontano, anche se non è scontato e in ogni caso gli ucraini partono favoriti per il risultato maturato all’andata. Dunque: in che modo la Roma si qualifica ai quarti della Champions League 2017-2018? Andiamo subito a scoprirlo, i calcoli sono semplici. Dobbiamo tenere conto del regolamento Uefa, che stabilisce come a parità di differenza reti nel doppio confronto (dunque due pareggi, o una vittoria a testa ma con il totale di gol in equilibrio), le marcature messe a segno in trasferta valgano doppio. Questo dà un enorme vantaggio ai giallorossi, che tre settimane fa avevano sbloccato la partita con Cengiz Under: vincendo 1-0 la Roma sarebbe qualificata, perchè appunto il totale dei gol sarebbe di due a testa ma la squadra di Di Francesco avrebbe, rispetto allo Shakhtar Donetsk, quella rete messa a segno in Ucraina a fare la differenza. Naturalmente la Roma si prenderebbe il prossimo turno di Champions League anche vincendo con due gol di scarto: in questo caso non avrebbe nemmeno bisogno di calcolare le reti fuori casa, in ogni contesto avrebbe segnato almeno un gol in più rispetto allo Shakhtar.

I RISULTATI NEGATIVI

Come già detto, lo Shakhtar Donetsk parte comunque favorito: avendo vinto all’andata, la squadra allenata da Paulo Fonseca ha a disposizione due risultati su tre per archiviare la pratica e volare ai quarti di finale di Champions League. Uno è la vittoria, che farebbe il paio con quella ottenuta all’andata; l’altro è chiaramente il pareggio, con qualunque tipo di risultato visto che un successo e un pari eliminerebbero in ogni caso la Roma. In più, gli ucraini hanno anche un altro tipo di vantaggio rispetto ai giallorossi: possono infatti qualificarsi anche perdendo allo stadio Olimpico. Vale il discorso che abbiamo fatto prima, quello che riguarda i gol segnati in trasferta: logicamente, lo Shakhtar avrebbe bisogno di contenere la sua sconfitta entro la singola rete di scarto, e dovrebbe realizzare almeno due gol nella capitale italiana per superare la marcatura di Cengiz Under nella gara di andata. Quindi: qualunque vittoria giallorossa con un gol di margine e partendo dal 3-2 (anche 4-3, 5-4 o così via) costerebbe l’eliminazione alla Roma. Con il 2-1 a favore dei capitolini, ça va sans dire, si andrebbe ai tempi supplementari perchè il risultato sarebbe la replica di quello di tre settimane fa, solo rovesciato: dovesse rimanere lo stesso esito anche al termine dei 120 minuti, a decidere la qualificazione ai quarti di finale della Champions League 2017-2018 sarebbe inevitabilmente la lotteria dei calci di rigore.

