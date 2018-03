Arsenal Milan/ Info streaming video e diretta Tv8: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Arsenal Milan: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Europa League, i rossoneri cercano l'impresa all'Emirates Stadium

15 marzo 2018 Stefano Belli

Il Milan di Gattuso sfida l'Arsenal (foto LaPresse)

Arsenal Milan verrà diretta dall'arbitro svedese Jonas Eriksson, si gioca giovedì 15 marzo alle ore 21.05 e sarà una sfida relativa alle gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2017-2018. Chiamarla impresa è un eufemismo, di sicuro per il Milan servirà tutta la forma brillante espressa nell'ultimo periodo in campionato, con i rossoneri capaci di rimontare verso la zona Champions League in maniera assolutamente sorprendente. Il Milan affronterà l'Arsenal in trasferta dopo la sconfitta zero a due dell'andata che almeno sulla carta sembra pesantemente chiudere i giochi. L'Arsenal in questa stagione in casa peraltro ha concesso veramente poco, pur i un'annata in cui i Gunners probabilmente resteranno per il secondo anno consecutivo fuori dalla fase a gironi della massima competizione europea. Prima del Milan, la squadra di Wenger è però incappata in un doppio passo falso all'Emirates, prima contro l'Ostersunds nei sedicesimi di Europa League, con gli svedesi che non sono però riusciti a ribaltare la sconfitta dell'andata, e poi contro il lanciatissimo Manchester City di Guardiola in Premier League.

ARSENAL MILAN, DIRETTA LIVE

Sconfitte che possono suggerire al Milan il metodo per far cadere le certezze di una squadra che, nonostante l'ultima vittoria per tre a zero in campionato contro il Watford, resta a otto punti dal Chelsea quinto e a ben dodici da Liverpool quarto, tagliata fuori dal giro che conta della Premier League. La prodezza di Andre Silva all'ultimo secondo della sfida esterna contro il Genoa, ha permesso invece al Milan di proiettarsi verso il quarto posto occupato dalla Lazio, ora distante solo sei lunghezze ma col derby contro l'Inter da recuperare. Per i rossoneri però l'Europa League resta un obiettivo da perseguire, tentando il tutto per tutto anche in casa di una big come l'Arsenal.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il match Arsenal Milan di Europa League si potrà seguire in diretta tv sia in chiaro su Tv8, sul digitale terrestre, sia con un abbonamento Sky sui canali 201 e 251 del satellite (Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD) con diretta streaming video via internet per tutti coloro che potranno collegarsi sul sito skygo.sky.it, e dunque attivare senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go, collegando al proprio abbonamento fino ad un massimo di due dispositivi mobili (PC, tablet o smartphone).

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MILAN

Le probabili formazioni che scenderanno in campo all'Emirates Stadium. I padroni di casa dell'Arsenal schiereranno il portiere colombiano Ospina alle spalle di una difesa a quattro con Chambers sulla corsia laterale di destra, il bosniaco Kolasinac sulla corsia laterale di sinistra e il tedesco Mustafi e il francese Koscielny al centro della difesa. A centrocampo spazio al gallese Ramsey con Wilshere e lo svizzeo Xhaka, mentre l'armeno Mkhitaryan e l'altro tedesco Ozil supporteranno come trequartisti Wellbeck, impiegato come unica punta di ruolo. Il Milan risponderà con Donnarumma in porta, Calabria in posizione di terzino destro e lo svizzero Rodriguez in posizione di terzino sinistro, con Bonucci e Romagnoli a completare la linea a quattro di difesa come centrali. Nel terzetto titolare di centrocampo spazio a Bonaventura, all'argentino Biglia e all'ivoriano Kessie, con Cutrone, il turco Calhanoglu e lo spagnolo Suso titolari nel tridente offensivo.

TATTICA E FORMAZIONI

Schemi confermati per le due formazioni rispetto al match d'andata, con l'Arsenal di Arsene Wenger schierato col modulo ad 'albero di Natale', il 4-3-2-1, ed il Milan con un 4-3-3 che il tecnico Gattuso ha disegnato per riportare ordine nella formazione rossonera. All'andata di gol di Ramsey e Mkhitaryan hanno gelato San Siro e ipotecato la qualificazione per i Gunners, che nell'ultimo precedente in casa contro il Milan hanno vinto tre a zero con i gol di Koscielny, Rosicky e Van Persie, sfiorando una clamorosa rimonta negli ottavi di finale di Champions League, che all'andata avevano fatto registrare una vittoria per quattro a zero del Milan. I rossoneri non hanno mai vinto in incontri ufficiali in casa dell'Arsenal, ultimo risultato utile uno zero a zero in Champions League il 20 febbraio 2008.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match vedono la vittoria interna dell'Arsenal considerata decisamente come risultato più probabile dai bookmaker, che quotano a 2.05 con William Hill l'affermazione inglese, ed il pareggio, che qualificherebbe comunque i Gunners agli ottavi di finale, a 3.65 con Unibet. Bwin fissa invece a 3.75 la quota relativa al successo esterno dei rossoneri.





© Riproduzione Riservata.