Dinamo Kiev Lazio/ Info streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Dinamo Kiev Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ai biancocelesti serve una vittoria per i quarti di finale

15 marzo 2018 Stefano Belli

La Lazio di Inzaghi cerca l'impresa in Europa (foto LaPresse)

Dinamo Kiev Lazio, giovedì 15 marzo alle ore 19.00 e diretta dall'arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano, sarà una sfida relativa alle gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2017-2018. Lazio sul filo del rasoio, con la necessità di vincere a Kiev dopo il due a due dell'andata. Una partita sfortunata, in cui la squadra di Simone Inzaghi ha pagato errori difensivi, ma anche un clamoroso palo colpito da Ciro Immobile all'ultimo secondo, con il tre a due che avrebbe almeno permesso alla Lazio di giocare in Ucraina con due risultati su tre a disposizione. La formazione di Simone Inzaghi in questa fase della stagione appare stanca a causa dei tanti impegni ravvicinati, e anche a Cagliari ha sofferto complici anche alcune decisioni arbitrali controverse, con i biancocelesti al centro delle polemiche relative all'utilizzo del VAR ormai da inizio stagione.

Una strepitosa invenzione di Immobile alla Ibrahimovic, gol di tacco sotto l'incrocio, ha tolto le castagne dal fuoco per Inzaghi, che ora vede però l'obiettivo europeo come fondamentale per mantenere alto l'entusiasmo di una stagione che era iniziata nel migliore dei modi per la Lazio, ma che ora rischia pian piano di sgonfiarsi. Sarà difficile considerando che la Dinamo Kiev in casa è imbattuta quest'anno in partite ufficiali, sia in campionato sia in Champions League (preliminare contro lo Young Boys) e in Europa League. In campionato la Dinamo ha battuto sabato il Veres Rivne con un gol di Junior Moraes (autore dell'eurogol del due a due all'Olimpico giovedì scorso) ma in classifica insegue a sei punti di distanza la capolista Shakhtar Donetsk, vedendo al momento lontana la prospettiva di un nuovo titolo nazionale ucraino.

DINAMO KIEV LAZIO, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il match Dinamo Kiev Lazio si potrà seguire in diretta tv con un abbonamento Sky sui canali 201 e 254 del satellite (Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 4 HD) con diretta streaming video via internet per tutti coloro che potranno collegarsi sul sito skygo.sky.it, così da attivare senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go, utilizzabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV LAZIO

Le seguenti probabili formazioni scenderanno in campo presso l'Olimpiyskiy Stadium di Kiev. I padroni di casa della Dinamo schiereranno il portiere Boyko alle spalle di una difesa a quattro con il polacco Kedziora esterno laterale di destra, il croato Pivaric esterno laterale di sinistra e una coppia di difensoricentrali formata da Burda e dall'ungherese Kadar. A centrocampo il giovane Shaparenko sarà affiancato da Buyalskyy come playmaker arretrato, mentre come incursore offensivo, assieme a Morozyul e Tsygankov, giocherà il brasiliano Junior Moraes, vista l'assenza di Garmash per squalifica. In attacco, confermato Besiedin come unica punta di ruolo. Risponderà la Lazio con l'albanese Strakosha tra i pali, mentre la difesa a tre sarà composta dal brasiliano Wallace, dal romeno Radu e dall'olandese De Vrij. A centrocampo spazio al brasiliano Lucas Leiva, a Parolo e al serbo Milinkovic-Savic, con il connazionale di quest'ultimo, Basta, schierato sulla fascia destra e il bosniaco Lulic impiegato come esterno laterale mancino. In attacco si muoveranno il brasiliano Felipe Anderson e il capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile, autore di un gol strepitoso che ha evitato alla Lazio la sconfitta a Cagliari nell'ultimo turno di campionato.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto saranno il 4-2-3-1 dell'allenatore bielorusso della Dinamo Kiev, Khatskevich, ed il 3-5-2 di Simone Inzaghi nella Lazio. I biancocelesti hanno giocato solo una volta, e vinto, all'Olimpiyskiy di Kiev, il 2 novembre 1999 in Champions League, passando nell'ultima partita della fase a gironi con una rete di Dario Marcolin. All'andata erano stati Marcelo Salas e Paolo Negro a regalare la vittoria alla Lazio in quella che era stata la prima storica partita dei capitolini in Champions League allo stadio Olimpico, il 22 settembre 1999.

QUOTE E PRONOSTICO

Quello di Kiev è un campo difficile, ma le agenzie di scommesse sembrano convinte delle possibilità della Lazio di superare l'ostacolo e accedere tra le prime otto di Europa League. Le quote per il match vedono la vittoria esterna quotata 2.15 da Bwin, mentre Unibet alza fino a 3.60 la quota relativa al pareggio e William Hill propone a una quota di 3.40 l'eventuale affermazione interna degli ucraini. Over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente 1.80 e 2.00 da Bet365.

