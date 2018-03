Probabili formazioni/ Italia Inghilterra: quote, le ultime novità live (amichevole)

Probabili formazioni Italia Inghilterra: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Gigi Di Biagio cambierà rispetto alla partita amichevole contro l'Argentina

27 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Italia Inghilterra, amichevole (Foto LaPresse)

Italia Inghilterra è la seconda amichevole che gli Azzurri e i tre leoni giocano in pochi giorni, dopo quelle del venerdì: appuntamento a Wembley martedì 27 marzo, con calcio d’inizio alle ore 21:00 di casa nostra. Uno stadio storico per una partita importante per entrambe: l’Inghilterra naturalmente si prepara al Mondiale nel quale dovrà dimostrare di essere cresciuta rispetto agli ultimi grandi tornei che sono stati deludenti, mentre la nostra Nazionale pur non essendo qualificata per la Coppa del Mondo prosegue nel percorso di crescita e, in attesa di nominare ufficialmente il nuovo CT, si testa contro un’altra grande avversaria nel tentativo di individuare uno zoccolo duro dal quale ripartire, con l’obiettivo delle qualificazioni agli Europei. Vediamo intanto quali sono i dubbi e le certezze che, a poche ore dall’ingresso in campo, albergano ancora nella mente dei due Commissari Tecnici, studiano in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Italia Inghilterra.

QUOTE E PRONOSTICO

A Wembley è l’Inghilterra a partire favorita, secondo quello che dicono i bookmaker: nello specifico l’agenzia di scommesse Snai ha posto una quota sulla vittoria dei padroni di casa, identificata del segno 1, che vale 2,10. Il successo esterno dell’Italia, per il quale invece è da giocare il segno 2, ha un valore di 3,50; naturalmente l’amichevole di Londra potrebbe anche terminare con un risultato di parità; se fosse così la vostra vincita sulla sfida, giocando il segno X con le quote previste dalla Snai, sarebbe di 3,20 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA INGHILTERRA

LE SCELTE DI DI BIAGIO

L’Italia cambierà rispetto all’Etihad, anche se non del tutto: modificare l’intero undici avrebbe anche poco senso, ma qualcosa verrà modificato. In porta vedremo con tutta probabilità Gianluigi Donnarumma, mentre davanti a lui potrebbe esserci la conferma sia per Bonucci che per Rugani che, visti i problemi fisici di Chiellini e Alessio Romagnoli, potrebbero anche rappresentare la coppia centrale del futuro o se non altro per le prime partite di qualificazione agli Europei. Zappacosta e Darmian i favoriti per giocare sulle corsie laterali (Spinazzola è out per un infortunio al ginocchio rimediato nella mattinata di martedì); a centrocampo quasi certamente ci saranno Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, che rappresentano il futuro azzurro e dunque giocano una partita importante almeno dal punto di vista psicologico e di quello che potrebbe poi succedere; il terzo mediano uscirà dal ballottaggio tra Verratti - non al top della condizione - e Jorginho, e dunque almeno uno dei giocatori nel settore nevralgico dovrebbe essere confermato rispetto a venerdì. Davanti Lorenzo Insigne o Chiesa, poi Candreva che si dovrebbe riprendere il posto da laterale destro e Belotti a completare lo schieramento, perchè il Gallo parte favorito su Cutrone che, già in campo nel finale dell’Etihad, corre per una maglia da titolare ma sa bene che in questo momento è indietro nelle gerarchie.

I DUBBI DI SOUTHGATE

Dovendo preparare un Mondiale, Gareth Southgate deve provare a ruotare gli uomini per definire la lista dei 23 convocati ma, dall’altra parte, ha anche bisogno di cementare quella che nei suoi piani dovrà essere la formazione tipo. In porta allora potrebbe essere confermato Pickford; nella linea di difesa, schierata a tre, potrebbe trovare posto Eric Dier ma sempre con Stones e Joe Gomez, da valutare chi tra il centrale del Tottenham e quello del Manchester City comanderà il reparto. Spazio poi a Walker e Ashley Young sulle corsie: l’esperienza del giocatore del Manchester United potrebbe essere molto utile in Russia, così come la capacità di impostare la manovra da parte di Henderson che, ancora titolare, può essere affiancato da Livermore che invece rappresenta uno dei volti nuovi. Davanti, Welbeck e Vardy si giocano la maglia da prima punta; tante le soluzioni sugli esterni, volendo pensare alla doppia modifica rispetto alla vittoria sull’Olanda ecco che Lallana e Dele Alli partono favoriti, ma non ci si può dimenticare di Welbeck che sarebbe un centravanti, ma può anche agire come laterale per una formazione che sarebbe inevitabilmente più offensiva.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARGENTINA: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Rugani, Darmian; Lo. Pellegrini, Cristante, Verratti; Candreva, Belotti, L. Insigne

A disposizione: Buffon, Perin, Florenzi, De Sciglio, G. Ferrari, Ogbonna, Parolo, Jorginho, Gagliardini, Bonaventura, F. Chiesa, Cutrone, Immobile, Verdi

Allenatore: Luigi Di Biagio

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; E. Dier, Stones, J. Gomez; Walker, Livermore, Henderson, A. Young; Lallana, Vardy, Dele Alli

A disposizione: Hart, Butland, Pope, Trippier, Maguire, Mawson, Tarkowski, D. Rose, Cook, Oxlade-Chamberlain, Sterling, Lingard, Welbeck, Rashford

Allenatore: Gareth Southgate

